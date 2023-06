Nigeria: Les Delta Queens championnes

Grâce à leur victoire, 2-1 contre les Bayelsa Queens, les Delta Queens ont remporté le championnat nigérian dimanche.

Les Bayelsa, tenantes du titre et troisième de la Ligue des champions féminine de la CAF 2022, prennent les choses en main dans ce match. Suite à un cafouillage dans la surface de réparation, les Delta Queens marquent contre leur camp. Bayelsa se met à rêver d'un doublé historique.

À la 45e minute, la capitaine de Bayelsa, Igwe Uzoamaka fauche Mercy Omokwo l'arbitre désigne le point de penalty. Fehintola Mabokanje se présente, tire et manque sa cible.

À la mi-temps, Chinaza Agoh et Inyang Esther entrent en jeu pour le Delta. Des changements qui portent leurs fruits. Agoh se démarque et d'un geste acrobatique égalise à la 67 minutes pour Delta. À noter qu'il s'agit du premier but encaissé par Bayelsa après ses deux clean sheets contre Robo Queens et Rivers Angels.

À quatre minutes de la fin du temps réglementaire, Agoh, encore elle, marque le but de la victoire pour l'équipe d'Asaba. Delta a tenu bon et a remporté son sixième titre de champion national, le premier datant de 2011.

Ce triomphe a permis à Delta de décrocher le seul billet nigérian pour les qualifications de la UFOA B pour la Ligue des Champions féminine 2023.

Après cette défaite, Le conseiller technique des Bayelsa Queens, Domo Okara, s'est exprimé face aux médias : "Nous avions prévu de gagner le match, mais nous avons perdu. Nous ne pouvons pas gagner tous les matches.

"Je souhaite bonne chance aux vainqueurs. Nous avons perdu quelques attaquantes. Certaines d'entre elles sont parties en Europe. Cela nous a été fatal. Nous allons nous préparer et rebondir la saison prochaine. Je souhaite bonne chance aux Delta Queens".

Tosan Blankson, le manager des Delta Queens a déclaré: "Je veux d'abord remercier les joueuses. Nous savons que Dieu est toujours là pour tout le monde, mais je veux d'abord remercier les joueuses pour la pression intense qu'elles ont subie pendant le match.

Nous nous sommes préparés pour le NWFL Premiership Super Six avant même la fin de la saison régulière. Ne soyez pas surpris de ce que vous avez vu pendant la saison régulière et le Super Six, c'est la même chose que ce que vous verrez pendant les matchs continentaux."

En ce qui concerne les récompenses individuelles, les Delta Queens ont remporté tous les trophées, Mercy Omokwo, qui a marqué neuf buts pour les Delta Queens, repart avec le prix de la meilleure buteuse, Mgbechi Anderline a remporté le prix de la meilleure gardienne de but de la saison.

Chinaza Agoh a été désignée joueuse de la saison.