Maroc: Activité monétique - 138,3 millions d'opérations pour 114,5 MMDH à fin mars 2023

Les réalisations globales de l'activité monétique ont atteint 138,3 millions d'opérations pour un montant global de 114,5 milliards de dirhams (MMDH) durant le premier trimestre 2023, selon le Centre monétique interbancaire (CMI).

Cette activité qui comprend les opérations de retrait d'espèces sur le réseau des guichets automatiques, les opérations de paiement auprès des commerçants et eMarchands, les opérations de paiement sur les guichets automatiques bancaires (GAB) et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères, au Maroc, ressort en progression de 16,6% en nombre d'opérations et de 18,4% en montant par rapport à la même période en 2022, indique le CMI dans son récent rapport.

Durant la période du premier trimestre 2023 et au Maroc, les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 130,8 millions d'opérations pour un montant de 105,6 MMDH en progression de 13,1% en nombre d'opérations et 13,1% en montant global des opérations, rapporte la MAP.

Les opérations par cartes marocaines au Maroc se répartissent en retrait (72,1% en part du nombre d'opérations et 87,8% en part du montant), paiement chez les commerçants et eMarchands (27,6% en part du nombre d'opérations et 12,1% en part du montant), et paiement sur GAB avec 0,2% en part du nombre d'opérations et 0,1%, en part du montant, fait savoir la même source. Les opérations de retraits par cartes marocaines sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, durant la période du premier trimestre 2023, 94,4 millions d'opérations pour un montant de 92,7 MMDH, en progression de 9,6% en nombre d'opérations.

Les opérations de paiements par cartes marocaines auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont atteint, pour leur part, 36,2 millions d'opérations pour un montant de 12,8 MMDH, en progression de 23,8% en nombre d'opérations et de +22,8% en montant. Les opérations de paiements sur GAB par cartes marocaines pour le paiement des factures, des taxes et l'achat des recharges Télécom ont totalisé 298 mille opérations pour un montant de 87,2 millions de dirhams (MDH), en régression de 28,9% en nombre d'opérations et de 21,4% en montant.

Par ailleurs, les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 3,7 millions d'opérations en devises à l'étranger ou sur des sites marchands étrangers, retraits et paiements, pour un montant global de 2,3 MMDH en régression de 0,9% en nombre d'opérations et en progression de 32,1% en montant par rapport à la même période en 2022.

Durant la période du premier trimestre 2023 et au Maroc, les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 7,4 millions d'opérations pour un montant de 9 MMDH avec une progression de 161,7% en nombre d'opérations et de 165,6% en montant.

Les opérations par cartes étrangères au Maroc se répartissent en retrait (30,5% en part du nombre d'opérations et 38,1% en part du montant), paiement (69% en part du nombre d'opérations et 60,9% en part du montant) et Cash Advance (0,5% en part du nombre d'opérations et 1% en part du montant).