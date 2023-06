Maroc: La RAM compte renforcer sa flotte et étendre son réseau mondial

Royal Air Maroc (RAM) prévoit le renforcement de sa flotte et l'extension de son réseau mondial pour répondre à la demande croissante sur la destination Maroc, a indiqué le PDG de la compagnie nationale, Abdelhamid Addou, dans une interview publiée mardi par Bloomberg.

La RAM prévoit d'ouvrir de "nombreuses" nouvelles lignes aériennes principalement vers l'Afrique, l'Europe et les Amériques, a souligné M. Addou. La compagnie aérienne marocaine met la touche finale à un appel d'offres pour l'acquisition de nouveaux appareils long et moyen-courriers afin de répondre à une augmentation attendue des arrivées de touristes au Maroc et d'étendre son réseau, souligne le média américain.

Une flotte plus importante est essentielle pour renforcer la stature mondiale de la compagnie et capitaliser sur l'image de marque du Maroc en tant que destination de choix pour les touristes, a souligné le PDG de la RAM en marge de sa participation à la la conférence "Bloomberg New Economy Gateway Africa" organisée à Marrakech, rapporte la MAP.

Royal Air Maroc veut consolider son hub de Casablanca en tant que plaque tournante de transit pour l'Afrique subsaharienne, a affirmé M. Addou, notant que "le potentiel du continent est très important et doit être développé par les compagnies aériennes africaines".

La conférence "Bloomberg New Economy Gateway Africa", organisée sous le thème "Gateway Africa" par Bloomberg en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), s'est ouverte mardi à Marrakech avec la participation de plus de 200 décideurs économiques et politiques, nationaux et internationaux, dans l'objectif de discuter des réponses à apporter aux défis actuels et contribuer à l'essor économique soutenu de l'Afrique.