Algérie: Goudjil adresse un message de condoléances suite au décès du Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a adressé un message de condoléances à la famille du Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet, décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 106 ans, dans lequel il a loué les qualités du défunt.

"C'est le coeur résigné devant la volonté du Tout-Puissant, que j'ai appris avec beaucoup de tristesse, la nouvelle du décès du président de la Commission ministérielle de la Fatwa et de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire, l'érudit et le moudjahid, Mohamed Tahar Ait Aldjet en ces jours bénis du mois sacré de Dhou Al-Qi'da", a écrit M. Goudjil dans son message de condoléances.

"Nous pleurons, aujourd'hui, la perte d'un grand homme, compagnon du chahid et héro le Colonel Amirouche, un homme qui s'est distingué par une foi immuable et une pureté d'âme sans égale. Il fut, des années durant, une figure de proue des émissions religieuses diffusées par l'Entreprise publique de Télévision, à travers ses fatwas pertinentes, prônant la modération et le juste milieu, constituant ainsi une source de savoir à laquelle s'abreuvaient les générations successives".

"En cette douloureuse épreuve, je présente au nom des membres du Conseil de la nation et en mon nom personnel, à votre honorable famille mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion, priant Dieu le Tout-Puissant de lui accorder sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir en son Vaste Paradis, et d'assister les siens", a conclu le président du Conseil de la nation dans son message.