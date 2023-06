Algérie: Accidents de la circulation - Hausse de 45% durant les premiers mois de 2023

ALGER — Le chef du bureau de communication au Centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale (GN), le Commandant Samir Bouchehit a fait état, mercredi à Alger, d'une hausse de 45% des accidents de la circulation lors des cinq (5) premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'année écoulée.

S'exprimant lors d'une conférence abritée par le Forum du journal "Echaab" sur les "accidents de la circulation, la sécurité routière, et les auto-écoles", le commandant Bouchehit a précisé que le nombre des accidents de la route a grimpé de 45%, les services et unités de la GN ayant enregistré "3591 accidents ayant fait 1116 morts et 5326 blessés" à travers le territoire de compétence.

Le facteur humain est à l'origine de 93 % de ces accidents, en sus d'autres facteurs liés à "l'état des routes et des véhicules", a-t-il ajouté.

Détaillant les propositions du Commandement de la GN pour réduire l'ampleur de ce phénomène, le même responsable a cité l'activation du permis à point, l'aménagement d'espaces de détente au profit des conducteurs, tout particulièrement dans les régions sud du pays, ainsi que la multiplication de campagnes de sensibilisation avec la participation des secteurs concernés.

En prévision de la saison estivale, période marquée par une forte hausse des accidents, les services de la Gendarmerie nationale ont mis en place un dispositif spécial prévoyant le déploiement d'unités (terrestres et aériennes) pour couvrir le réseau routier et les plages, et assurer la sécurité des estivants.

Pour sa part, la présidente de l'Association des moniteurs professionnels d'auto-écoles, Nabila Ferhat a présenté un exposé sur les missions des moniteurs, les modalités d'exercice de ce métier, et les conditions à remplir pour obtenir le permis de conduire.