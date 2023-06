Algérie: Constantine - Évacuation de dix familles affectées par les inondations

CONSTANTINE — Dix (10) familles des communes d'Ain Smara et d'El Khroub (Constantine) ont été évacuées de leurs habitations affectées par les récentes inondations provoquées par les fortes précipitations enregistrées dans la nuit de mardi à mercredi, a-t-on appris mercredi auprès des services de la protection civile.

Il s'agit de huit (8) familles du village Achour-Kikaya, relevant de la commune d'Ain Smara, bloquées par la crue de l'oued Rhumel et de deux (2) autres du site urbain Chihani-Bachir, à proximité de la zone industrielle de la commune d'El Khroub, a précisé à l'APS le responsable de la cellule de communication de ce corps constitué, le commandant Abderrahmane Lagraâ.

Les mêmes services sont également intervenus pour débloquer des routes dans plusieurs quartiers dans les cités El Meniya, Kaddour-Boumedous et Bellevue, à Constantine-ville, et Ahmed-Djebli dans la commune de Hamma Bouziane, en plus d'autres sites urbains dans les communes d'Ouled Rahmoune, d'El Khroub et d'Ain Abid, a-t-il noté.

Les éléments de la protection civile sont intervenus, d'autre part, après qu'une dizaine de véhicules a été emportée en raison de la montée des eaux, et pour secourir des personnes coincées dans les quartiers Boudjenana et de Benchergui (Constantine) et à la cité Chihani-Bachir (El Khroub).

Les fortes pluies qui se sont abattues durant les 12 h passées sur la wilaya de Constantine ont également inondé la ligne du tramway sur le tronçon traversant la zone industrielle Palma, a encore fait savoir M. Lagraâ, soulignant que des centaines d'éléments de ce corps constitué, tous grades confondus, et des dizaines de camions anti-incendie et des ambulances ont été mobilisés dans le cadre de ces interventions.