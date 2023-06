Afrique: La Namibie devient le premier pays d'Afrique australe à adhérer à la Convention des Nations Unies sur l'eau

En tant que pays situé à la fois à mi-chemin et en aval, la coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau est cruciale pour la sécurité de l'eau en Namibie et dans la région.

La Namibie est le premier pays d'Afrique australe et le huitième pays d'Afrique à adhérer à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention de l'ONU sur l'eau).

La Namibie, qui compte quelque 2,5 millions d'habitants, partage tous ses cours d'eau pérennes avec les pays voisins, ainsi que plusieurs réserves d'eau souterraines transfrontalières importantes.

Le Ministre namibien de l'agriculture, de l'eau et de la réforme agraire, M. Calle Schlettwein, a déclaré : "La coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau représente un défi majeur pour la Namibie : "La coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau est la pierre angulaire de la sécurité de l'eau de notre pays, et je suis fermement convaincu que, grâce à cette adhésion, la Namibie non seulement tirera des avantages substantiels de sa participation à ce cadre juridique mondial, mais aura également la possibilité de s'engager avec les autres membres à promouvoir les principes de paix et d'équité dans le partage de l'eau transfrontalière.

"Les principes et les règles de la Convention sur l'eau s'alignent harmonieusement sur les politiques de la Namibie en matière de coopération transfrontalière et de gestion intégrée des ressources en eau, alors que nous collaborons avec d'autres nations pour sauvegarder et utiliser durablement nos ressources en eau douce partagées".

La Secrétaire exécutive de la CEE-ONU, Mme Olga Algayerova, a déclaré : "Je félicite chaleureusement la Namibie pour son adhésion à la convention des Nations Unies sur l'eau, comme l'a demandé le secrétaire général des Nations Unies à tous les États membres de l'ONU. En tant que première Partie en Afrique australe, la Namibie ouvre la voie à l'adhésion d'autres pays de la région à ce traité unique pour aider à relever les défis liés à l'eau au-delà des frontières nationales, ce qui est particulièrement crucial en raison des impacts croissants du changement climatique.

Qu'est-ce que la Convention des Nations Unies sur l'eau ?La convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (convention sur l'eau), connue sous le nom de convention des Nations Unies sur l'eau et dont le secrétariat est assuré par la CEE-ONU, constitue un cadre juridique et intergouvernemental unique au monde.

Elle exige des parties qu'elles préviennent, contrôlent et réduisent les impacts négatifs sur la qualité et la quantité de l'eau à travers les frontières, qu'elles utilisent les eaux partagées d'une manière raisonnable et équitable, et qu'elles assurent leur gestion durable par la coopération.

"Après l'adhésion du Nigéria et de l'Irak plus tôt cette année, cela montre la pertinence de la Convention sur l'eau en tant que moyen clé pour soutenir le développement durable et prévenir les conflits sur les eaux partagées", a-t-elle ajouté.

Après l'adhésion de la Namibie à la Convention des Nations Unies sur l'eau le 8 juin 2023, cette étape contribuera à consolider l'engagement de longue date en faveur de la coopération sur les eaux transfrontalières en Afrique australe.

La Namibie a ratifié des accords de bassin et est membre d'organisations de bassin, notamment : la Commission du fleuve Okavango-Cubango (OKACOM) partagée avec l'Angola et le Botswana ; la Commission du fleuve Orange-Senqu (ORASECOM) partagée avec l'Afrique du Sud, le Botswana et le Lesotho) ; la Commission du cours d'eau du Zambèze (ZAMCOM) avec tous les autres États riverains de l'Angola, du Botswana, du Malawi, du Mozambique, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe ; et la Commission du cours d'eau de Cuvelai (CUVECOM) avec l'Angola. Au niveau régional, la Namibie est partie au protocole révisé de 2000 de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) sur les cours d'eau partagés et à la convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (convention sur les cours d'eau).

La Namibie est l'un des deux seuls pays d'Afrique dont toutes les masses d'eau douce transfrontalières sont couvertes par des accords de gestion opérationnels, selon le rapport national soumis pour le deuxième exercice de suivi en 2020 de l'indicateur 6.5.2 de l'ODD, pour lequel la CEE-ONU et l'UNESCO sont les agences co-dépositaires. Le troisième exercice est actuellement en cours.

En tant que cadre juridique et intergouvernemental mondial efficace et plateforme de coopération et de gestion durable des eaux partagées, y compris les eaux souterraines, l'adhésion à la convention sur l'eau peut permettre le soutien de la communauté des parties, l'échange d'expériences avec les bassins et les pays du monde entier, faciliter l'accès au financement et rehausser le profil du pays au niveau international en ce qui concerne les eaux transfrontalières.

La Namibie vient de s'engager dans une initiative pilote de jumelage de deux ans avec la Finlande, qui est partie à la convention, afin d'échanger des expériences, de renforcer les capacités et la coopération bilatérale en matière de gestion des eaux transfrontalières. Il s'agit du premier jumelage de ce type entre les deux pays.

Ouverte à l'adhésion de tous les États membres des Nations Unies depuis le 1er mars 2016, la Convention compte désormais 50 parties.

À l'heure actuelle, plus de 20 pays du monde entier sont engagés dans le processus d'adhésion, principalement en Afrique et en Amérique latine. 153 pays dans le monde partagent des rivières, des lacs et des ressources en eaux souterraines.

La Convention des Nations Unies sur l'eau est gérée par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU).