Ile Maurice: Affaire Raquel Jolicoeur - La décision du DPP attendue

Suite à la motion déposée devant la magistrate Shavina Jugnauth lundi, en vue de la radiation des charges provisoires qui pèsent sur lui, le chanteur Raquel Jolicoeur a de nouveau comparu devant le tribunal de Port-Louis hier. L'affaire a été renvoyée au 26 juin en attendant que le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) fasse connaître sa position. Raquel Jolicoeur a été reconduit en cellule policière.

Les avocats Me Sanjeev Teeluckdharry et Akil Bissessur demandent que les charges provisoires retenues contre leur client, arrêté le 2 mai 2022, soient rayées, arguant que son arrestation est arbitraire et illégale, surtout dans le sillage des bandes sonores révélées par Vimen Sabapati.

Raquel Jolicoeur fait l'objet de quatre accusations provisoires en vertu de la Prevention of Terrorism Act, pour trafic de drogue et possession illégale d'arme, notamment. Lors de la perquisition, les policiers auraient saisi un revolver fabriqué au Brésil, 35 balles de calibre 0,22 mm, six cartouches pour fusil à pompe, deux explosifs et de l'héroïne d'une valeur de Rs 10 millions.