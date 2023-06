Ile Maurice: Bandes sonores - Vimen Sabapati confirme que c'est bien lui l'auteur des enregistrements

L'enquête qu'a demandée le commissaire de police, suite à la diffusion de bandes sonores relatives à des policiers en proie à des pratiques douteuses sur une radio privée, se poursuit. Après que la police a pris possession des enregistrements, Vimen Sabapati a été convoqué au Central Criminal Investigation Department (CCID), hier après-midi.

Assisté de ses avocats, Mes Shakeel Mohamed, Siddhartha Hawoldar et Melany Nagen, Vimen Sabapati a été d'abord confronté à l'affidavit qu'il a juré. L'habitant de Vacoas a été amené à expliquer les circonstances dans lesquelles il s'était retrouvé lorsqu'il a juré l'affidavit. L'homme de 39 ans a relaté aux enquêteurs qu'il avait rencontré ses hommes de loi et l'avoué Pazany Thandarayan le 20 mai, après son arrestation, et qu'il avait donné des instructions pour l'affidavit. Il a dit avoir remis une clé USB à son épouse pour qu'elle la remette à ses avocats au cas où il lui arriverait quelque chose.

L'instructeur de Muay-thaï a aussi été confronté, hier, aux bandes sonores choquantes qui ont été diffusées, par les médias et a confirmé qu'il en était bien l'auteur. L'interrogatoire a duré environ une heure et devra se poursuivre demain. Vimen Sabapati sera appelé à donner des éclaircissements sur les circonstances qui ont mené à ce que ces «recordings» soient en sa possession.

Vimen Sabapati a également fait une demande à la police afin que la Special Striking Team (SST) ne l'accompagne pas lors de sa prochaine comparution en cour, aujourd'hui, et que ce soit une autre unité qui s'en charge. Il dit craindre pour sa sécurité et qu'il y ait des tentatives d'intimidation de la part de la SST. Ses avocats ont qui plus est logé une motion pour sa remise en liberté conditionnelle en cour de district de Port-Louis hier. L'affaire sera appelée le lundi 19 juin.

Pour rappel, Vimen Sabapati a été arrêté le 3 mai à Port-Louis avec un sac contenant 10 kg d'une poudre blanchâtre, soupçonnée d'être de l'héroïne, d'une valeur marchande de Rs 150 millions, dans son Ford Raptor. Il clame depuis son innocence et allègue qu'il a été piégé.

Pas de plainte contre Nawaz Noorbux et Bruneau Laurette jusqu'à présent

Si, lundi, des sources affirmaient que le patron de la SST, l'ASP Ashik Jagai, avait signifié son intention de porter plainte contre Nawaz Noorbux et Bruneau Laurette, après la diffusion des enregistrements, pour «perverting the course of justice» et qu'il l'aurait fait, il semblerait qu'il n'ait finalement pas mis ses menaces à exécution jusqu'à présent. Ashik Jagai avait menacé le directeur de l'information de Radio Plus, alors que ce dernier avait pris contact pour avoir sa version des faits. «Fer ou lémisyon ou mwa mo pou ale met deklarasyon pou 'perverting the course of justice'», avait-il dit à Nawaz Noorbux.