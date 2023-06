Madagascar: Commerce illicite d'espèces protégées - Des annonces de vente de tortues endémiques sur les réseaux sociaux

Les tortues, espèces protégées à Madagascar, sont toujours au coeur des trafics en tous genres, y compris le commerce local. Et pourtant, la vente, le transport et même la possession de ces animaux endémiques et protégés, sont interdits par la loi dans le pays.

Récemment, des annonces de vente de tortues circulent sur les réseaux. Des annonces indiquant la disponibilité de tortues de différentes tailles. Parmi les dernières en date, un post sur la possibilité d'acquérir des tortues, moyennant 5 000 ariary pour celles pesant moins de 1kg, et 35 000 ariary pour celles de plus grande taille, pesant plus de 5 kg. Des prix dérisoires par rapport à la valeur que représentent ces espèces, pour leur endémicité. Mieux, les vendeurs assurent pouvoir fournir autant de « marchandises » que nécessaire pour les clients. Visiblement, les vendeurs ne se cachent pas pour proposer leurs services illicites, bien que les « post » soient faits à partir de faux comptes, dans des groupes virtuels.

A l'international, le trafic d'espèces protégées, telles les tortues endémiques de Madagascar, sont toujours d'actualité. Visiblement, il ne l'est pas moins au niveau local. Ces dernières années, selon une ONG luttant contre le trafic d'espèces sauvages, pas moins de 21 000 tortues endémiques ont été saisies à Madagascar entre 2018 et 2021.