Angola: ANGOTIC 2023 - L'organisation récompense trois entreprises

Luanda — Les entreprises Unitel, TIS Tech et Huawei ont été distinguées dans la catégorie Diamant de la 3e édition d'ANGOTIC 2023 - Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola, qui s'est terminée aujourd'hui, à Luanda, au Centre de Conventions de Talatona.

Lors de l'événement, qui a eu lieu du 12 au 14 juin, l'organisation a remis des trophées et des certificats aux gagnants, en reconnaissance de leur engagement à l'événement.

Des médailles d'or ont également été décernées au Bureau de gestion du programme spatial national (GGPEN), Anglobal, ZAP et ZTE, ainsi qu'à d'autres entreprises de différentes catégories.

Plus de 100 entreprises, 100 startups et plus de 8 000 participants ont assisté à cet événement de trois jours.

ANGOTIC 2023 est un événement mondial sur les technologies de l'information et de la communication, organisé et promu par le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.

L'événement visait à promouvoir le débat autour des enjeux actuels, mondiaux et futurs des technologies de l'information et de la communication (TIC), en partageant les connaissances et en facilitant la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants, des spécialistes, en présentant les innovations, ainsi que les tendances du secteur.

Le plus grand Forum international sur les technologies en Angola "ANGOTIC 2023" est de retour, après deux ans d'interruption, en raison de la pandémie de Covid-19.