Madagascar: ART plastique et visuel - Lancement de la formation Ainga

Dans le but de pérenniser l'art plastique et l'art visuel, la formation Ainga sera proposée aux initiés dans le domaine. La première réunion d'information et d'inscription sur le programme détaillé se déroulera le jeudi 15 juin à la Fondation H. Ambatomena.

La formation Ainga est un apprentissage professionnel entièrement gratuit qui a pour but d'offrir aux artistes plasticiens et visuels des bases théoriques et pratiques solides pour se projeter dans leur carrière artistique et la développer.

Pour 2023, la formation Ainga se décompose en deux modules. Un sur l'histoire de l'art avec Hemerson Andrianetrazafy, deux jeudis par mois ; et un autre sur le montage d'une exposition, un jeudi par mois avec des intervenants locaux et internationaux du milieu artistique. La formation Ainga est ouverte, en priorité, aux artistes plasticiens et visuels résidant à Madagascar. Ces derniers auront jusqu'au 30 juin pour s'y inscrire.