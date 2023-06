Madagascar: Odon Marie Razanakolona - Grande-messe d'au-revoir le 09 juillet à Soamandrakizay

Odon Marie Razanakolona termine en apothéose sa longue carrière cléricale. L'archidiocèse d'Antananarivo organise une grande messe pour marquer le départ à la retraite de l'ancien archevêque.

L'ancien archevêque d'Antananarivo, qui occupe toujours les bureaux à Andohalo, ne quittera pas les lieux sur la pointe des pieds. Au contraire, ce prélat catholique sort par la grande porte de l'archidiocèse d'Antananarivo après son départ à la retraite. Ses collègues de l'archidiocèse lui réservent un adieu mémorable à la mesure de ses presque cinq décennies au service de l'Église catholique romaine.

En effet, une grande messe sera organisée le dimanche 09 juillet prochain pour dire au-revoir à Odon Marie Razanakolona qui va désormais prendre ses distances des fonctions cléricales. Le rendez-vous aura lieu à Soamandrakizay, dans le vaste terrain catholique qui a accueilli également la messe apostolique de 2019, dirigée par le pape François.

Personnalités

Cette messe du 09 juillet se veut être historique pour les catholiques de l'archidiocèse d'Antananarivo et mémorable pour la famille de Odon Marie Razanakolona. Même au niveau de l'assistance, plusieurs personnalités de différents horizons qui ont côtoyé l'ancien archevêque seront invitées à assister à ce rendez-vous. Notamment, le président de la République, étant lui-même un paroissien de l'archidiocèse d'Antananarivo, est attendu à cette messe à Soamandrakizay.

Les anciens présidents Hery Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana, figurent également parmi les invités qui ne comptent pas rater une telle occasion. D'autres personnalités du milieu économique et certaines figures de l'intelligentsia ainsi que certaines stars du milieu culturel feront également le déplacement à Soamandrakizay, indique-t-on. Et « last but not the least », ses collègues au sein de la conférence épiscopale de Madagascar et les milliers de fidèles catholiques de l'archidiocèse d'Antananarivo seront évidemment attendus.

Clés

Cette messe marque la fin de l'ère Razanakolona à la tête de l'archidiocèse d'Antananarivo. Pourtant, il ne pliera pas tout de suite bagages depuis son domicile d'Andohalo au lendemain de ce rendez-vous. À ce stade, les formalités ne sont pas encore épuisées pour que l'ancien archevêque quitte définitivement le mythique lieu d'Andohalo. Les pratiques veulent que l'évêque sortant fasse une passation de service avec l'entrant.

Selon une source concordante, ce rendez-vous aura lieu après le 30 juillet, prochaine date à laquelle le nouvel archevêque d'Antananarivo, Jean de Dieu Raoelison, sera, quant à lui, reçu officiellement par l'archidiocèse. Ce sera dans le cadre de ces différentes procédures que les clés de l'archidiocèse seront transmises au nouveau maître des lieux.