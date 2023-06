Angola: ANGOTIC 2023 se termine par un focus sur le développement socio-économique du pays

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS), Mário de Oliveira, a déclaré ce mercredi à Luanda qu'il espère qu'ANGOTIC contribuera davantage au développement socio-économique du pays.

"Nous remercions tous ceux qui ont contribué à l'organisation du forum. Nous espérons, avec ce forum, poser une pierre de plus dans le développement socio-économique de notre pays, pour le bien-être de notre peuple", a-t-il souligné.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture d'ANGOTIC 2023, après la remise des certificats, en présence du ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, le ministre Mário de Oliveira a déclaré que la porte d'ANGOTIC 2024 était ouverte.

Pendant les trois jours, plus de 100 entreprises, 100 startups et plus de 8 000 participants étaient à l'événement.

La 3e édition d'ANGOTIC 2023 - Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola, sous le slogan "Connectivité et modernisation technologique", s'est déroulée du 12 au 14 juin, au Centre de Conventions de Talatona, à Luanda.

ANGOTIC 2023 est un événement mondial sur les technologies de l'information et de la communication, organisé et promu par le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.

L'événement visait à promouvoir le débat autour des enjeux actuels, mondiaux et futurs des technologies de l'information et de la communication (TIC), en partageant les connaissances et en facilitant la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants, des spécialistes, en présentant les innovations, ainsi que les tendances du secteur.

Le plus grand Forum international sur les technologies en Angola "ANGOTIC 2023" est de retour, après deux ans d'interruption, en raison de la pandémie de Covid-19.