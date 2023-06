Togo: Faire avancer la justice sociale

L'Organisation internationale du Travail (OIT) tient sa 111e Conférence annuelle à Genève du 5 au 16 juin 2023.

Un Sommet sur le monde du travail qui a pour thème central «La justice sociale pour tous» se déroule ce mercredi.

Le Premier ministre togolais, Victoire TomégaDogbé, est intervenu ce jour lors de ce forum de haut niveau où les intervenants du monde entier débattent de la nécessité de promouvoir une action renforcée, coordonnée et cohérente en faveur de la justice sociale.

Cette rencontre est aussi l'occasion d'avoir une discussion éclairante sur le projet de création d'une Coalition mondiale pour la justice sociale.

Le Sommet met l'accent sur le rôle central de la justice sociale dans la construction d'un monde plus durable et plus équitable et est l'occasion d'un débat sur les stratégies à mettre en place afin de promouvoir une action commune plus forte et mieux coordonnée pour faire avancer la justice sociale et garantir la cohérence des politiques.

Le Sommet permet aux participants de partager leurs vues sur la justice sociale, la façon dont ils la conçoivent et leurs priorités dans ce domaine, et de mettre en avant les mesures qu'ils prennent ou qu'ils s'engagent à prendre pour la faire progresser.

Ces mesures et ces engagements pris en connaissance de cause pourront servir de feuille de route pour l'avenir, et notamment jeter les bases de la création de la Coalition mondiale pour la justice sociale.

Le forum contribue à mettre en avant l'importance cruciale de la justice sociale et les stratégies à même de la faire progresser dans le cadre des discussions qui auront lieu lors d'autres rencontres internationales, tels que le Sommet sur les ODD, le G20 et le sommet des BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

L'OIT est dirigée par le Togolais Gilbert Houngbo.