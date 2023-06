Congo-Kinshasa: Célébration...!

Entre célébration et tristesse, les congolaises et congolais ne jurent que sur le changement. Et, c'est non négociable. Non ! Hier, c'était une journée marquée par un double évènement : 60 ans d'âge pour le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et le premier anniversaire de l'occupation de la Cité de Bunagana, par le Mouvement terroriste du M23 soutenu par Kigali.

Dans ce contexte, doit-il célébrer ses 60 ans d'âge avec plusieurs personnalités pendant qu'une partie de son pays est toujours occupée par les agresseurs depuis une année, jour pour jour? D'aucuns se sont interrogés pour un peu plus de lumière. Qu'à cela ne tienne, sûrement, le successeur de Joseph Kabila avait le coeur très lourd en voyant les milliers des messages d'anniversaire qu'il a reçus et continus de recevoir.

Après tout, quel est ce père de famille qui peut accepter de voir ses enfants souffrir sans réagir ? De Luanda en passant par Nairobi, Tshisekedi n'a ménagé aucun effort à la quête de la paix. Quand bien-même les résultats se font toujours attendre, la question sécuritaire à l'Est et sur toute l'étendue du territoire national d'ailleurs, ne demeure pas moins une priorité des priorités.

Le 23 juin prochain, à deux jours de la convocation du corps électoral par la CENI et à trois jours des opérations d'identification et d'enrôlement à Kwamouth, la Rdc va participer, à Luanda, en Angola, sous l'égide de l'Union africaine, à une quadripartite de coordination de la CIRGL, l'EAC, la SADC et la CEEAC.

Il sera question, dans cette quadripartite, de la coordination du travail sur bases des avantages comparatifs de chacun des mécanismes régionaux en vue de parvenir à une cessation de l'activisme des groupes armés rebelles notamment, le Mouvement du 23 mars qui sème la pagaille à Bunagana, frontière avec l'Ouganda. Va-t-on vers la fin de cette occupation ?

Difficile de l'affirmer. Dès lors que plusieurs troupes, de la SADC et l'EAC sont déployées à l'Est de la RDC. Encore que, la CENI, à cause justement de cette insécurité, n'a pu organiser ses opérations.

Entre l'irréversibilité des élections en RDC, l'anniversaire d'un Chef d'Etat et l'occupation sempiternelle du M23 à Bunagana, le coeur saigne. Espérant que la dynamique actuelle du Gouvernement et les différentes rencontres au niveau régional pourraient mettre un terme à toutes ces hostilités.