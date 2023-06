Congo-Kinshasa: Littérature - L'écrivain allemand Enno Stahl en quête d'informations sur Patrice Lumumba

Le Café Littéraire De Missy et le Goethe-Institut Kinshasa ont récemment accueilli Enno Stahl, un auteur allemand qui travaille sur l'écriture de «Moi, Lumumba», un roman sur le héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo (ex-Congo belge).

Dans son allocution, Enno Stahl a indiqué être venu en RD Congo pour faire des recherches sur l'aspect politique et religieux afin de s'imprégner de l'histoire de Patrice Emery Lumumba, en espérant que cela apporte une touche spéciale à l'ouvrage en préparation. Il a estimé qu'il était nécessaire de se rendre en Afrique, à Kinshasa pour finaliser son récit sur Lumumba. «Je ne pouvais pas écrire le reste de l'histoire sans pourtant être au Congo, sans connaître la vie quotidienne de ses habitants», a-t-il expliqué.

En outre, l'auteur a profité de cet échange pour écouter les points de vue des congolais sur la conception du métissage, l'identité et la religion ainsi que la perception de l'image de Lumumba.

A l'en croire, le roman «Moi, Lumumba » qui est en pleine rédaction, aborde des aspects liés à la thématique de la migration, comme le racisme au quotidien en Allemagne et les questions d'identité, de métissage, les problèmes que les gens rencontrent lorsqu'ils appartiennent dans des cultures différentes ou à aucune d'entre-elle. Ces recherches se positionnent autour de la signification de la couleur de peau, de l'origine et de la socialisation spécifique dans la société sont examinées de manière narrative.

Signalons que, Enno Stahl, Né en 1962, est un auteur, performeur, poète visuel et sonore, critique et éditeur. Il est l'organisateur de différents formats tels que les « Championnats allemands de littérature : Les poètes sur le ring ! » (Cologne 1993/1995, Berlin 1997), le « Premier défilé de mode littéraire » (Weimar/ Cologne 1995), entre autres.

Il a publié plusieurs ouvrages (sélection) : « 2PAC AMARU HECTOR » (roman, Berlin 2004) ; « Diskursdisko » (essais sur la littérature et la société, Berlin 2020) ; « Realismusund Engagement » (essais, Cologne 2022). Il publie également de la prose, de la poésie et des essais dans des magazines et anthologies allemands et internationaux. Il y a lieu de rappeler que, Premier Premier-ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 et son corps dissout dans l'acide, six mois après l'indépendance du pays.