Congo-Kinshasa: Remise des matériels roulants et équipements informatiques, DGDP - Nicolas Kazadi remercie Laurent Batumona pour lui avoir donné la chance de contribuer aux efforts du gouvernement pour le développement

La décision de doter la Haute Direction et les Hauts Cadres de la Direction Générale de la Dette Publique des matériels roulants en termes des Jeeps et équipements informatiques au personnel de la DGDP entre dans le cadre de l'amélioration des conditions et qualités de travail et, aussi, de renforcer la gestion de la dette publique, a déclaré Nicolas Kazadi Kadima Nzuji, Ministre des Finances.

Il a réitéré son engagement de rendre son ministère plus performant, mobilisateur et moderne avec l'ambition de doter la DGDP de tous les moyens nécessaires pour qu'elle devienne le creuset d'une expertise de qualité. "En menant cette action en faveur de votre institution, je vous rends justice, car les autres structures de notre ministère en ont déjà bénéficié", a-t-il au Directeur Général de la DGDP. Nicolas Kazadi a publiquement remercié le Directeur Général de la DGDP, Laurent Batumona, pour lui avoir donné la chance de contribuer aux efforts du gouvernement dans sa politique de développement.

Cette cérémonie de remise officielle de matériels informatiques et des véhicules a eu lieu lundi 12 juin 2023 dans l'enceinte de la Direction Générale de la Dette Publique (DGDP), à Kinshasa. Le Ministre des Finances a gracieusement offert à cet établissement de quoi pour lui permettre d'assurer pleinement les missions qui lui sont dévolues.

Cet appui s'inscrit dans le cadre du renforcement de cette institution pour qu'elle soit à même d'assurer pleinement ses attributions et surtout de jouer pleinement son rôle dans la centralisation de la gestion de la dette publique. Nicolas Kazadi a exprimé sa fierté de participer à cette cérémonie : "Je suis comblé d'un sentiment profond d'accomplissement, vu que les différents appuis que j'ai apportés à la DGDP sont visibles et permettent à votre institution de respirer une quiétude et une paix sans précédent comme Monsieur le Directeur Général vient de le souligner".

Ces matériels sont destinés à équiper la DGDP notamment, la Direction générale et ses démembrements pour la bonne gestion de la dette publique. Dans l'action de la DGDP en faveur de l'organe centralisateur de la gestion de la dette publique du pays, le ministre Nicolas Kazadi a apporté non seulement l'appui matériel et financier, mais aussi soutenu et encouragé le rajeunissement du personnel afin de répondre au voeu du Président de la République, Chef de l'Etat, qui encourage les membres du Gouvernement à saisir toutes les opportunités de création d'emplois qui se présentent dans leurs secteurs respectifs.

Il a, en outre, souhaité aux nouvelles recrues la bienvenue au sein de la DGDP et il les a encouragés à s'intégrer dans leurs Services et à travailler d'arrache-pied pour acquérir de l'expérience aux côtés de leurs aînés avant le départ de ces derniers à la retraite. Il les a conseillés de favoriser le travail en équipe comme il a recommandé à tous les participants à la retraite de Zongo, axées sur le renforcement de la gouvernance au sein des galaxies qui composent le Ministère des Finances.

Par ailleurs, le Ministre Nicolas Kazadi a remercié Laurent Batumona, DG de la DGDP, pour lui avoir donné la chance de contribuer aux efforts du gouvernement dans sa politique de développement. Il a souligné l'engagement de son ministère à le soutenir davantage dans divers projets pour le bien-être de la population. Le Ministre des finances a même émis le voeu de soutenir les projets beaucoup plus global qui coiffent d'autres directions, dans le but d'améliorer les conditions de travail pour une célérité de la gestion de la dette publique.

En réceptionnant ces matériels, le DG de la DGDP, Laurent Batumona a remercié le Ministre des Finances pour avoir fait confiance à son institution qui vient en réponse pour une satisfaction plus globale de sa direction, en général, et donner particulièrement un dynamisme nouveau à la DGDP : "Aux noms des cadres et Agents de la DGDP, je vous remercie avec la plus grande sincérité pour tous les efforts et les engagements pour le bien-être de notre institution".

Il lui a rappelé que depuis son avènement à la tête du Ministère des Finances, la DGDP a vu l'amélioration de la rémunération ; la prime réhabilitée et payée en temps réel ; la DGDP a atteint le haut niveau qui s'égale avec les administrations qui gèrent la dette publique dans d'autres pays. Il y a, entre autres, le rôle centralisateur de l'endettement public en RDC qui est reconnu non seulement par les instances nationales mais aussi par les Institutions Financières internationales.

Comme organe conseil du Gouvernement en matière d'endettement public, le Dg de la DGDP a rassuré son ministre de tutelle que les bruits ou harcèlements en termes de revendications syndicales enregistrées ailleurs n'ont pas lieu à la DGDP : "Le personnel de la DGDP respire une quiétude et paix sans précédent. C'est pour vous dire que la hiérarchie de la DGDP travaille en complicité avec tout le Personnel sans distinction, témoin de votre leadership éclairé, savoir être avec tous vos collaborateurs que nous sommes ainsi que toutes les institutions sous votre tutelle", a indiqué Laurent Batumona.