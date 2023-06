Madagascar: Sénat - Appui aux paysans de la commune de Sabotsy Namehana

Les paysans d'Ambatofotsy Avaradrano, dans la commune rurale de Sabotsy Namehana, font partie des victimes des averses de grêle ayant détruit leurs exploitations agricoles, de ces derniers temps.

En tant qu'Institution se chargeant d'apporter des soutiens sociaux et économiques aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), une délégation, conduite par le président du Sénat Herimanana Razafimahefa, s'est rendue sur place hier, en vue d'aider ces paysans sinistrés. « Nous sommes venus vous montrer notre soutien face à cette situation catastrophique sans précédent, affectant vos exploitations agricoles, et ce, sur instruction du président de la République Andry Rajoelina, qui ne ménage pas ses efforts pour aider les paysans à booster leurs productions. En effet, c'est dans les moments de détresse qu'il faut se donner la main pour manifester la solidarité. Le chef de l'Etat prévoit même de vous rendre visite prochainement », a expliqué hier ce chef d'Institution, lors de la remise de don aux paysans victimes des orages de grêle à Ambatofotsy Avaradrano.

Relancer les activités agricoles

Le don consiste en 625 kg de riz, 250 kg, 100 kg de farine et de packs de « Vatsy Tsinjo » pour une cinquantaine de ménages. Dans le cadre du partenariat entre la Chambre haute et le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, des semences de qualité servant à développer les cultures maraîchères ainsi que 30 sacs d'engrais organiques offerts gratuitement par le groupe STOI, sont également remis aux bénéficiaires. L'objectif consiste à soutenir ces paysans victimes à relancer leurs activités agricoles après cette catastrophe naturelle.

En effet, « leurs plantations de légumes et les parcelles dédiées à la riziculture sont complètement ravagées par les grêles. Les habitations de certains ménages sont également détruites. Ainsi, nous remercions vivement le Sénat pour son soutien indéfectible à la commune rurale de Sabotsy Namehana, et en particulier à ces paysans sinistrés. Nous espérons que le partenariat entre cette Institution et notre collectivité territoriale décentralisée sera renforcé », a exprimé Avotra Andriamosa, le Maire de la commune.