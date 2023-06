Précis comme une montre suisse, le président Andry Rajoelina est arrivé hier matin au Palais des Nations à Genève, à 9h15, selon le timing établi. Il a été accueilli par trois sous-directeurs généraux de l'OIT en charge respectivement des Services de gestion interne ; de l'Afrique ; de l'Europe et de l'Asie centrale ; de l'Asie et Pacifique ; de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Le directeur de Cabinet, Romy Andrianarisoa ; le directeur de la Coopération Economique, Anne-Muriel Rahaingonjatovo ; le ministre du Travail, Rivotiana Jean Bosco étaient également présents pour accueillir le président de la République qui a rejoint aussitôt la salle où se tenait la séance plénière de l'ouverture de la 111ème Conférence Internationale du Travail.

Engagement

« Votre présence est une manifestation concrète de votre engagement envers la justice sociale », a souligné le secrétaire général de la Conférence, Gilbert Houngbo, à l'endroit de l'assistance composée de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, lors de la cérémonie d'ouverture. Un engagement en faveur de la justice sociale qui est d'ailleurs prévu dans le « Velirano numéro 6 pour un emploi décent » du président Andry Rajoelina qui partage également la vision du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres pour « une transition vers un avenir d'un monde du travail plus juste et une coalition mondiale pour une justice sociale ».

Dialogue social

Dans son intervention en ligne, le SG des Nations Unies devait même parler de « nouveau contrat social ». La présence à la conférence aux côtés du ministre du Travail Rivotiana Jean Bosco, de Noro Andriamamonjiarison (GEM) et de Francine Randrianarison (FISEMARE) qui représentent respectivement le patronat et les travailleurs, témoigne de l'effectivité du dialogue social dans le monde du travail à Madagascar, à travers le tripartisme qui a été abordé hier par le chef de l'Etat.

Inégalités

Le président de la Confédération suisse, Alain Berset a aussi mis l'accent sur la « justice sociale pour tous et pour toutes ». En faisant notamment remarquer que « les inégalités dans le monde ont pris des proportions considérables ». Et d'ajouter qu' « il n'y a pas de justice sociale sans respect des droits humains ». Un souci partagé également par Madagascar qui va signer aujourd'hui 4 conventions importantes concernant le travail et les travailleurs.

« Velirano numéro 6 »

Le locataire d'Iavoloha était très attentif aux différentes interventions effectuées lors de la cérémonie d'ouverture d'hier qui étaient unanimes à reconnaître l'importance d'une « justice sociale ». Alain Berset de préconiser même « une transition juste vers un ordre social climatiquement neutre et égalitaire ». Pour le président de la Confédération helvétique, « si tu veux la paix, cultive la justice ». Le représentant des employeurs, Roberto Suarez Santos de souligner qu'« il n'y a pas de justice sociale sans emplois ». Ce n'est pas le président Andry Rajoelina qui dira le contraire avec son « Velirano numéro 6 ».