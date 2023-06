Madagascar: Infrastructures routières - La réduction des risques et des catastrophes à l'honneur

L'intégration de la réduction des risques de catastrophes est nécessaire pour un pays vulnérable au changement climatique comme Madagascar.

La vulnérabilité des infrastructures routières après le passage d'événements climatiques majeurs n'est plus à démontrer à Madagascar. En effet, la destruction des routes et des ponts est chose courante après un passage de cyclone, de crue ou de fortes pluies ainsi qu'en cas de forts éboulements de terrain. Ce qui entraîne des répercussions économiques et sociales majeures freinant le développement des localités et du pays en général.

Sans compter les perturbations au niveau de la circulation des biens et des personnes et les éternelles réhabilitations engendrant des coûts non négligeables pour le pays. L'intégration de la réduction des risques de catastrophes ainsi que le renforcement de la résilience climatique des infrastructures routières à Madagascar se trouvent être un must à faire. Ce, dans le but d'améliorer les interventions en cas de catastrophes, le tout en mettant une attention particulière sur les enjeux du changement climatique dans les activités de planification, de dimensionnement, d'exécution des travaux et d'entretien des infrastructures.

Renforcer davantage la compréhension de la vulnérabilité des infrastructures routières face aux événements climatiques extrêmes et au changement climatique. Tel est l'un des objets d'un atelier de formation en matière de gestion et réduction des risques de catastrophes, de changement climatique et d'évaluation post-catastrophe dans le secteur routier organisé par la Cellule de prévention et de gestion des urgences (CPGU) en collaboration avec le ministère des Travaux publics les 7, 8 et 9 juin derniers. Initié avec le soutien du projet d'appui à la connectivité des transports-PACT sous la composante de la résilience climatique, l'atelier a permis de rehausser les capacités des techniciens et acteurs dans la maîtrise de la météorologie, les démarches et l'approche d'évaluation des dommages et des pertes causés par les catastrophes. L'évaluation des coûts estimatifs des besoins de rétablissement d'urgence fait également partie de la liste des acquis de ces séances.