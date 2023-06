Madagascar: Concert - Hommage à Tina Turner à l'Akoa Ivandry

Le cabaret de l'Akoa Ivandry réserve une soirée hommage à Tina Turner, la chanteuse hall of famer américaine décédée le 24 mai, ce vendredi à partir de 19h30. Cela aurait été étonnant de ne pas avoir une seule soirée de ce genre à Antananarivo, tant cette diva a été admirée des Malgaches de son vivant.

Pour ce faire, cinq musiciens seront à l'affiche. Thierry Andriamanantena sera au clavier. Mihaja s'occupera de la batterie, Clara Andriamparany chantera au micro. Eric Rakotoary portera la basse et Gérard Ratsimiseta prendra la guitare. Une belle équipe composée de musiciens aguerris et de jeunes loups.

La soirée est prévue se terminer à 22h. Il faut cependant s'attendre à ce qu'elle dure quelques minutes de plus, puisque les mélomanes seront sûrement présent(e)s. Les « Let's stay together », « We don't need another hero », « Two people », « On silent wings » et tous les morceaux qui ont marqué la carrière de Tina Turner seront évidemment au menu.