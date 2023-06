Madagascar: Sport mécanique - Quatre pilotes veulent redorer le blason de Yacco

Une bouffée d'oxygène, quatre pilotes seront sponsorisés par Yacco cette saison. La marque française s'est impliquée dans le sport mécanique malgache depuis des années.

Pilote officiel de Yacco depuis 2022, Ny Itokiana Ratahina sera de retour à la troisième manche du championnat de Madagascar des Slaloms, dénommée Slalom Yacco. La course se déroulera les 1 et 2 juillet à Bevalala. Pour des raisons professionnelles, le sociétaire du club FMMSAM sera uniquement en lice au Slalom. Après avoir manqué les deux premières manches de la saison, il donnera son maximum pour assister aux quatre prochaines, au volant d'une nouvelle voiture Peugeot 306 qui a été révisée et remise à neuve.

« J'ai pris une petite pause dans les rallyes, on se verra en 2024. Je suis en pleine finition des petits détails avant l'essai. J'espère que ça ira avant la compétition et serait prêt à représenter Yacco et Dunlop ». Lors de la saison précédente, Tanjona a disputé la troisième place du classement général des rallyes à bord d'une Subaru GC8 Sti Type RA avec son copilote Nytou.

Le deuxième pilote est le champion de Madagascar des jeunes pilotes des rallye, Elvis Danielson. Il court sur une Subaru gc8 dans la catégorie M12 4 roues motrices dans les championnats nationaux. Son objectif principal cette année sera le rallye, afin de représenter ses sponsors Yacco. Le vice-champion de Madagascar en slalom 2021 prévoit de participer à toute la saison de rallye cette année avec son copilote prénommé Seb.

Les deux autres coureurs sont des fans de moto. Une figure bien connue, Mathias Plantive, veut renouer avec les titres cette année. Le métis Franco-malgache de 25 ans se trouve actuellement 2e du classement provisoire du championnat de Cross et 1er du classement du championnat d'Endurance. Le motard fait partie de la team KTM Ready To Race Madagascar en roulant sur une KTM SX-F 450 2023.

Le multiple champion de Madagascar dans différentes catégories, ne compte pas s'arrêter là. Sa dernière saison complète était en 2019 puis il s'est arrêté pendant 2 ans. « J'ai la chance d'être sponsorisé et d'utiliser les produits Yacco qui est une marque de lubrifiant reconnue dans le monde des sports motorisés. Je suis confiant cette année, je mets les chances de mon côté pour que tout se passe bien », a fait savoir Mathias.

Ce dernier sera présent à la prochaine course cross à Ilakaka le 25 juin. Le dernier coureur est Haga Rabary Ranovona, alias Zebra, le champion de Madagascar catégorie Supermotard. « Cette saison, j'ai cinq courses dont la première où j'ai, contre toute attente, remporté la 1ère place à Imerinkasinina le 27 Mai sur GSXR 1000 de 2004. Il me reste une course à Antsirabe, deux courses à Arivonimamo et une dernière manche à Imerinkasinina encore une fois. Je redoute surtout la dernière car les concurrents sont forts et bien équipés. Ce sera un combat de titans pour obtenir une place sur les marches du podium », a-t-il annoncé. Mis à part la marque Yacco, ces quatre pilotes sont également sponsorisés par Dunlop et Visca.