Madagascar: Elevage de ruminants - Des géniteurs du nord, envoyés dans les régions Anosy et Androy

Les régions d'Anosy et d'Androy sont actuellement les bénéficiaires d'un projet ambitieux visant à renforcer l'élevage de ruminants. Dans ces régions, l'élevage bovin, ovin et caprin représente les principales activités productives pour les habitants.

Avec la croissance continue de la demande, les cheptels bovins, ovins et caprins tendent à se réduire dans le sud. Pour les éleveurs, cette forte demande représente pourtant une opportunité pour intensifier leurs activités productives. Dans cette optique, le Gouvernement lance un appui à travers le projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière), placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.

Cette semaine, le projet a franchi une étape cruciale en introduisant des géniteurs provenant du nord de la Grande-Île afin d'améliorer la qualité des races de ruminants dans le sud. Selon Mananjo Robert Helmo, de la Direction régionale de l'Agriculture et de l'Élevage (DRAE) de la région d'Androy, ces géniteurs proviennent de la région Diana.

D'après ses dires, l'objectif est d'améliorer les races en réduisant les risques de consanguinité. « Nous procédons à l'amélioration naturelle des races locales en envoyant des mâles de la région nord vers le sud. Cette semaine, nous avons reçu 20 zébus d'Antsiranana, dont 10 pour l'Androy et 10 pour l'Anosy. De plus, nous avons reçu 10 chèvres pour l'Androy et 10 moutons pour l'Anosy, spécifiquement pour le district d'Amboasary. Nous avons également introduit 50 vaches dans le sud, des races connues pour leur performance en matière de production de viande. Vingt d'entre elles sont destinées à la région de l'Anosy, 20 pour l'Androy et les 10 restantes seront utilisées pour stimuler le progrès technique dans des zones ciblées », a ajouté le chef d'antenne de CASEF-Sud, Rakotomalala Bruno.

Impacts réels

Le projet CASEF n'est pas une nouveauté pour la commune d'Ifotaka, comme le souligne Vitsasoa Alfred, adjoint au maire de la commune. « Ce n'est pas la première fois que CASEF intervient dans notre commune. Nous avons déjà bénéficié de semences pour améliorer la production agricole. Aujourd'hui, nous recevons des géniteurs du nord pour améliorer nos activités d'élevage de ruminants. Ce projet CASEF démontre que les financements des bailleurs de fonds - telle que la Banque mondiale - peuvent avoir un impact réel sur la vie des diverses communautés à Madagascar. Lorsque l'on parle du sud du pays, on évoque souvent la famine et le Kere, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a ici. Il y a le soleil et de nombreuses activités économiques que nous pouvons entreprendre, même si nous avons besoin de ce genre de soutien pour améliorer nos performances », a-t-il déclaré.

Les éleveurs de la région Anosy, représentés par Rakotofiringa Dieu Donné, se réjouissent également de cette initiative et s'engagent à prendre soin de ces géniteurs. « Nous allons nous occuper de ces géniteurs et, pour prouver que nous en avions besoin, nous allons les faire fructifier en améliorant la race des bovidés et en intensifiant les activités d'élevage dans notre région », a-t-il souligné. A noter que ce projet d'amélioration des races de ruminants dans les régions Anosy et Androy offre de nouvelles perspectives prometteuses pour le développement de l'élevage et la création de revenus durables pour les communautés locales. En favorisant une meilleure génétique et en renforçant les connaissances et les pratiques d'élevage, il contribue à améliorer la productivité, la qualité de la viande et la résilience des éleveurs face aux défis économiques et environnementaux.