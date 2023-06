Congo-Kinshasa: Tennis - Coupe Davis - Départ de la délégation pour Kinshasa demain

Les joueurs visent une montée en groupe IV dans la compétition à Kinshasa.

Les sociétaires de l'équipe nationale masculine de tennis sont prêts. Les protégés de Dina Razafimahatratra tenteront une montée en groupe IV Afrique de la Coupe Davis dans la capitale congolaise. Après trois ans d'absence, la Grande île fait son come-back à cette Coupe du monde masculine de tennis par équipes. Les trois joueurs du groupe à savoir Fenosoa Rasendra Andrianantenaina, champion de Madagascar 2019 ; Romeo Rasendra Andrianantenaina et Nicolas Raharivony quittent le pays demain.

Lucas Andriamasilalao, évoluant en France (N°1177 ITF Pro) et Dina Razafimahatratra, capitaine de l'équipe, rejoindront le groupe directement à Kinshasa. Comme pour les filles à la Billie Jean King Cup à Kigali, la mission a été confiée à la relève. « Pour cette compétition, la fédération a misé sur les meilleurs joueurs locaux associé aux autres joueurs habitués des tournois internationaux », a expliqué le président de la fédération, Naina Rakotomaniraka, hier à l'ACSA Ambohidahy, au cours de la présentation des membres de l'équipe nationale. Romeo et Nicolas en sont à leur première sortie internationale. Les joueurs ont entamé la préparation sur les courts de l'ACSA depuis quelques jours sous l'encadrement à distance de Dina Razafimahatratra.

Promesse

Pour ce déplacement, la fédération et les parents ont payé les frais de déplacement de l'équipe et de tous les préparatifs. « Nous souhaitons que la promesse du Chef de l'État, selon laquelle l'équipe nationale est à la charge de l'État, soit tenue, ce qui n'est pas le cas pour le tennis », a continué le président de la FMT. 13 nations à savoir le Burundi, le Congo, la Congo RDC, le Djibouti, l'Ethiopie, le Gabon, le Lesotho, Maurice, les Seychelles, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda participent à ce tournoi du groupe V Afrique. Deux places pour une montée en groupe IV sont à la clé à Kinshasa.

Les participants sont divisés en 4 groupes. Les premiers de chaque poule se qualifieront pour le « Play-off » et les deux finalistes obtiendront les deux tickets pour le groupe IV. La confiance est de mise du côté des joueurs et des dirigeants pour ce tournoi. Les Congolais de la République Démocratique du Congo et les Burundais sont les joueurs à craindre pour les Malgaches, mais.