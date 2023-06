Tunisie: ESS | La dernière ligne droite - Le sprint final est lancé

Avec trois matchs à gagner pour finir officiellement champion de Tunisie, les Etoilés n'ont plus qu'une ambition : faire carton plein.

L'Etoile du Sahel doit désormais lorgner vers ses trois derniers matchs dont le prochain face au CA pour s'assurer de finir en tête, de glaner le titre et de terminer en beauté la saison. Aucun relâchement, ni faux pas ne sont admis à ce niveau de la compétition, pour conquérir le onzième titre de champion de Tunisie de son histoire.

La pilule amère du match nul face à l'EST passée, le travail de sape entamé depuis le début de saison dernière avec de nombreux matchs amicaux en guise de préparation d'avant-saison commence à porter ses fruits. Les joueurs mais aussi les techniciens dont les adjoints, sans oublier le président du club Othman Jenayeh et le directeur sportif Zied Jaziri, sont les bâtisseurs de cette renaissance. L'homme des missions courtes mais intenses, Faouzi Benzarti en tête. Un entraîneur qui a signé pour quatre mois et va laisser un certain vide au club. Mais les dirigeants se préparent à assurer sa succession.

L'après-Benzarti ?

Comme souvent par le passé, le coach Faouzi Benzarti a terminé le travail de préparation de son prédécesseur, en le perfectionnant et en lui donnant une plus grande mesure. Si bien que le club vit le meilleur moment de la saison et n'est plus qu'à trois marches du titre national tant convoité. Mais comme Benzarti possède un contrat de court terme jusqu'au 30 juin 2023, les dirigeants songent déjà à son successeur s'il ne rempile pas. Le nom de Nasreddine Nabi a été cité, coach des Young Africans, récents vainqueurs du doublé Coupe-Championnat en Tanzanie et finaliste malheureux de la Coupe de la Confédération.

Pour l'heure, Faouzi Benzarti ne se préoccupe que de bien finir sa mission, à savoir celle de redonner du souffle et une âme dans le jeu et un esprit compétitif à un club aux abois la saison dernière et privé de coupe continentale des clubs.

La prochaine confrontation face à son dauphin clubiste n'est pas gagnée d'avance, loin s'en faut puisque le CA va tenir tête jusqu'au bout pour sauvegarder sa deuxième place et chercher encore mieux sur le plan sportif... Mais c'est un titre national qui tend les bras et peut mettre fin à la longue disette de 7 ans sans trophée national. En s'imposant dans deux des trois rencontres qui lui restent à disputer, le club rossobianco est assuré de finir champion de la saison 2022-2023.