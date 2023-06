Tunisie: Wajdi KOUBAA, Directeur général de la BH BANK - «La BH ambitionne de faire figure de banque de référence»

«Nous sommes fiers du chemin parcouru jusque-là et optimistes pour les perspectives à venir».

Représentée par son directeur général, Wajdi Koubaâ, et son staff managérial, la BH Bank a pris part à l'événement «Bilans et perspectives Sunref» qui s'est tenu le 13 juin 2023 à Korba.

Cet événement était une occasion pour rendre compte des avancées réalisées dans le cadre du programme Sunref Tunisie -label de la finance verte- lancé en partenariat avec l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme), l'Agence nationale de protection de l'environnement (Anpe) et de trois autres banques de la place.

«Des relation de partenariat solides et durables»

Lors de son intervention, Wajdi Koubaâ a indiqué que «la BH, consciente des enjeux majeurs de l'impact des changements climatiques et forte de ses acquis sur le plan économique en tant qu'acteur de référence dans le financement des PME, a fondé une relation de partenariat solide et durable avec l'AFD qu'elle félicite aujourd'hui à plus d'un égard».

A ce jour, 4 projets verts ont été mis en place grâce à une ligne de crédit de 20 millions d'euros mise à la disposition de la Banque par l'AFD en complément de l'enveloppe de subvention de 3 millions d'euros; permettant ainsi de concrétiser la réalisation d'un cumul de 13,187 MW et une économie de 15.668 tonnes équivalent CO2 par an.

Cette ligne a ainsi permis d'investir dans des projets de cogénération pour l'entreprise Unpa plus connu sous le nom d'Epi d'Or, d'efficacité environnementale pour le projet de dépollution atmosphérique pour Cogitel, d'énergies renouvelables pour les 120 magasins du supermarché Aziza équipés en installations photovoltaïque et enfin Fitolina avec l'installation d'une chaudière à biomasse.

«La BH Bank, qui dispose encore d'une ligne de crédit active, se projette de financer d'ici à la fin de l'année 13 autres projets qui sont à un stade avancé de réalisation», a encore soutenu Wajdi Koubaâ.

La BH Bank a également bénéficié d'une assistance technique auprès de l'AFD touchant plusieurs thèmes en lien avec la finance verte. Elle a été également accompagnée dans l'implémentation de son système de gestion du risque environnemental et social et une montée en puissance des compétences de certains de ses collaborateurs.

Quatre projets lauréats ont été gratifiés par les banques participantes au programme.

A la fin de son intervention, le directeur général de la BH Bank a annoncé le choix et la distinction du projet de dépollution atmosphérique de la société Cogitel en tant que projet lauréat.

«Ce projet a non seulement répondu aux critères techniques, d'innovation et d'engagement environnemental; mais aussi a concilié l'impératif de l'efficacité environnementale et l'objectif d'une performance financière, tout en ouvrant la voie aux autres investisseurs qui seront certes capables de relever le même challenge », a-t-il encore assuré.