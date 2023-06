Congo-Kinshasa: Accord-cadre d'Addis-Abeba - Ntumba Luaba et Huang Xia discutent sur le respect des engagements des pays signataires

« La consolidation de l'accord-cadre d'Addis-Abeba pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la RDC », était au centre des échanges, mercredi 14 juin à Kinshasa entre le nouveau coordonnateur du Mécanisme national de suivi de l'accord-cadre d'Addis-Abeba, Alphonse Ntumba Luaba et l'Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands-Lacs, Huang Xia.

Les deux personnalités ont insisté sur le respect des engagements des pays signataires de cet accord.

« L'objet de cette visite, c'est d'échanger ensemble pour voir comment consolider cet accord-cadre, comment le revisiter en cas de besoin et faire en sorte que la paix, la coopération, la sécurité, et le développement soient consolidés dans la région. Faire en sorte que, tous les pays signataires de l'accord cadre puissent respecter et rendre compte de leurs engagements », a expliqué, à la presse, le coordonnateur du Mécanisme national de suivi de cet accord, Alphonse Ntumba Luaba.

Il a, par ailleurs, rappelé ces engagements pris par les signataires de l'accord cadre d'Addis-Abeba :

« Parmi ces engagements, il y a le respect de la souveraineté de chaque Etat, la non-ingérence et le respect mutuel. Donc, nous allons veiller encore davantage à ce que ces engagements-là soient respectés et puis rétablir le lien, la confiance à travers ce respect-là. Nous travaillons au retour de la paix et à la consolidation de la paix et d'une paix durable ».