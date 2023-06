Sénégal: Podor - Ecoles et 'daaras', cibles prioritaires de la campagne de lutte contre la bilharziose

Podor — Le district sanitaire de Podor (nord) a ciblé des enfants âgés entre 5 et 14 ans des écoles élémentaires et coraniques (daaras) pour dépister et distribuer gratuitement des médicaments contre la bilharziose, a déclaré son médecin-chef, le docteur Mamoudou Bocoum.

Les enfants âgés entre 5 et 14 ans dans les écoles élémentaires et les "daaras" constituent les cibles retenues pour "dépister et donner gratuitement des médicaments" contre cette maladie, a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Dans cette zone où il existe beaucoup de cours d'eau et des aménagements hydro agricoles "beaucoup d'enfants sont touchés par la maladie", fait savoir le médecin-chef du district sanitaire de Podor.

Cette campagne de distribution de médicaments de cinq jours s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN), a expliqué Mamoudou Bocoum, précisant que beaucoup d'activités, notamment celles de supervision sont menées en collaboration avec l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Podor.

L'IEF qui a appuyé les stratégies, a, dans le cadre des apprentissages, déroulé des "leçons de vie" sur le sujet, a salué M. Bocoum.

D'ailleurs pour ce qui concerne la bilharziose, il est difficile de trouver "des données", a indiqué docteur Bocoum, ajoutant que "les médicaments sont chers".

C'est pourquoi, a-t-il justifié, les autorités sanitaires ont institué cette campagne de masse "pour dépister et offrir des médicaments".

Au préalable, le district a d'abord organisé une session de formation le lundi 12 juin avec l'ensemble des infirmiers, qui à leur tour ont "démultiplié et partagé les connaissances avec les relais communautaires de leurs zones de responsabilité, a-t-il laissé entendre.

Ensuite les sages-femmes ont été invitées à une journée de partage sur le thème pour plus d'efficacité dans la lutte contre cette pathologie qui "fait partie des 14 dites maladies tropicales négligées" répertoriées par le Sénégal, a-t-il dit.