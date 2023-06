Afrique: Lubumbashi du 14 au 16 juin 2023 - L'Ambassade britannique a participé à DRC Mining Week

L'édition 2023 met en lumière les succès de l'industrie, les dernières tendances, les défis et les opportunités dans l'écosystème minier de la RDC.

La délégation britannique est conduite par le Department for Business and Trade (Département des affaires et du commerce), ainsi que par le chef de mission adjoint de l'ambassade, M. Sam Jeremy.

En tant que l'un des pays exposants de la DRC Mining Week, le pavillon britannique accueillera six entreprises britanniques, dont Rio Tinto, Chovu Holdings International, HED International, Benchmark Mineral Intelligence, TMS Mining et Malabar Group, alors que les investisseurs britanniques continuent de rechercher des opportunités d'investissement dans le secteur minier.

Les sociétés britanniques d'exploration et d'exploitation minière sont actives sur l'ensemble du continent africain et mènent leurs activités dans le respect des meilleures pratiques mondiales et en totale concertation avec les autorités locales et les organismes de réglementation. Les communautés riveraines sont soutenues par de nombreuses initiatives communautaires ainsi que par la création d'emplois et le transfert de compétences.

Au cours de la semaine minière de la RDC, la délégation britannique rencontrera également ses pairs pour comprendre comment fonctionne le secteur minier en RDC et participera à des réceptions de réseautage et à des sessions de forum.

En marge du forum, la délégation britannique visitera un certain nombre de sites miniers et d'entreprises opérant dans le secteur minier et l'import-export dans le Haut-Katanga.

Afin d'affirmer la position du Royaume-Uni en tant qu'investisseur de premier plan en Afrique, le Royaume-Uni accueillera le Sommet de l'investissement UK-Afrique en avril 2024. Du 23 au 24 avril 2024, le Premier ministre accueillera à Londres les dirigeants de 24 pays africains, dont la RDC, pour la deuxième édition du Sommet de l'investissement UK-Afrique.

Ce sommet vise à promouvoir le commerce et l'investissement entre les deux parties, à créer des emplois, à soutenir les femmes entrepreneurs et à renforcer le partenariat entre le Royaume-Uni et l'Afrique.

Les entreprises britanniques présentes à DRC Mining Week 2023:

1. Rio Tinto: https://www.riotinto.com

2. Chovu Holdings International: www.c-internationalholdings.com

3. HED International: https://www.hedinternational.com/

4. Benchmark Mineral Intelligence: www.benchmarkminerals.com

5. TMS Mining: http://www.tmsmining.uk 6. Malabar Group: www.malabar-group.com