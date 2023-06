Afrique Centrale: Nord-Kivu - Jean-Pierre Bemba à Goma pour évaluer la situation sécuritaire

C'est pour la première fois que le Vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, est arrivé lundi 12 juin à Goma. Une visite de travail dans cette province en proie aux violences causées par le M23 soutenu par l'armée du Rwanda. A sa descente d'avion, le patron de la défense en République démocratique du Congo qui était accompagné notamment, du chef d'état-major, le lieutenant-général Christian Tshiwewe, s'est adressé aux groupes armés en ces termes : « (...) J'invite vraiment tous les groupes armés à déposer les armes et à prioriser la vision du Chef de l'État, à savoir la paix et la sécurité dans notre pays ».

Et d'enchaîner : «Le souci qui m'anime est de lancer un message d'unité derrière le chef de l'État, commandant suprême qui est motivé par la paix, la sécurité dans notre pays», avant d'inviter la population « à soutenir les institutions du pays ainsi que l'armée engagée dans l'encadrement de la population et la restauration de la paix et la sécurité du pays».

Il a immédiatement présidé une réunion au centre conjoint de coordination des opérations (CCO/Fardc-Monusco) situé à l'aéroport international de Goma, au cours de laquelle il a eu à évaluer la situation sécuritaire dans la région.

Occupation des positions jadis laissées à l'EAC

Jean-Pierre Bemba a soutenu au cours du dernier conseil des ministres que les forces rwandaises continuaient à renforcer leurs rangs dans la partie Est de la République avant de préciser : "Nos Forces de Défense et de Sécurité restent en alerte contre la coalition. M23/RDF qui se renforce d'éléments armés en provenance du Rwanda et réoccupe les positions qu'elle avait laissées à l'EAC».

Le Vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants a, par la suite, donné des informations détaillées sur la situation opérationnelle dans les autres zones du pays. À l'en croire, tous les efforts sont déployés afin de rétablir l'Autorité de l'Etat et la paix dans ces parties du pays en proie à l'insécurité.

Par ailleurs, l'agenda de Jean-Pierre Bemba prévoit une série d'activités dont une visite des troupes au front et une importante réunion du comité provincial de sécurité qu'il présidera en personne.