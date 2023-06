Congo-Brazzaville: Coopération - Premières journées économiques et mémorielles France-Congo-Normandie

« Découvrir le Congo aujourd'hui pour y investir demain » est le thème qui rythmera "les premières journées économiques et mémorielles France-Congo-Normandie".

S'appuyer sur un « cycle mémoriel » entre le Congo et la France, par la suite, inciter à la réflexion autour d'une coopération décentralisée à rendre accessible et compréhensible au grand nombre afin de permettre aux acteurs institutionnels, ceux de la diaspora et à d'autres d’œuvrer en France et au Congo pour la mise en place d'un « effet de levier », véritable politique partenariale de développement et de solidarité entre les deux pays, c'est l'objectif que se fixent "les premières journées économiques et mémorielles France-Congo-Normandie", organisées conjointement par Hubert Wulfranc, député de la troisième circonscription de Seine maritime, président du Groupe d'amitié France Congo, et Brice Arsène Mankou, directeur de l'IFMV.

En présence de Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France, et de plusieurs autorités congolaises et françaises, le coup d'envoi de cette édition sera donné le 7 juillet, de 17h à 20 h30, à Rouen, à la Halle aux Toiles.