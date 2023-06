Afrique: Banque Mondiale - Cheick Fantamady Kanté, nouveau Directeur des Opérations pour la zone Cémac

La Banque mondiale a un nouveau directeur des opérations pour le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale.

Cheick Fantamady Kanté a été désigné, le 1er juin dernier, directeur des opérations pour la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) comprenant le Cameroun, la Centrafricaine, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Il est basé à Yaoundé, au Cameroun. De nationalité malienne, le nouveau promu possède une longue expérience du développement acquise à travers le monde, dont plus de vingt années passées au sein du groupe de la Banque mondiale.

Il a récemment assumé les fonctions de chef des opérations pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo où il a assuré la coordination d'un portefeuille de plus de soixante projets et programmes (soit environ 6 milliards de dollars américains en engagements) dans différents domaines de développement. Avant la Côte d'Ivoire, Cheick Fantamady Kanté a été représentant résident de la Banque mondiale en Guinée de 2012-2016 et au Burkina Faso de 2016-2022.

Antérieurement, depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, il a dirigé un programme régional de la Société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale qui finance et encadre les banques commerciales et établissements financiers africains, en vue d'accroître l'inclusion financière sur le continent.

Dans ses nouvelles fonctions, les principales responsabilités de Cheick Fantamady Kanté seront de diriger le dialogue autour des politiques de la Banque mondiale, ainsi que les engagements stratégiques avec le gouvernement, les principales parties prenantes et les partenaires au développement; soutenir et développer le portefeuille de projets d'investissement et de travaux analytiques ; gérer le portefeuille actuel de projets et renforcer la collaboration avec la Société financière internationale et la MIGA ; et enfin encourager et motiver les équipes pays à rechercher des solutions innovantes pour les clients.

Cheick Kanté est titulaire d'un master business administration de l'Université d'Arizona, aux Etats-Unis, et d'un diplôme de l'Ecole normale supérieure de Bamako, au Mali.