Sénégal: BRVM - Le cours du titre ONATEL Burkina Faso enregistre une hausse de 6,79% ce 14 juin 2023

Le cours du titre ONATEL (Office National des Télécommunications) Burkina Faso a enregistré une hausse de 6,79% au terme de la fin de la séance de cotation de ce mercredi 14 juin 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 2800 FCFA la veille à 2990 FCFA ce 14 juin 2023, soit une augmentation de 190 FCFA. Ce titre réalise la meilleure performance au niveau du marché des actions. Les investisseurs anticipent ainsi la distribution le 26 juin 2023 d'un dividende net par action de 287,87 FCFA. ONATEL Burkina Faso occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,07% à 1 140 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,68% à 1 900 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 4,22% à 5 930 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (plus 2,94% à 7 000 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Mali (moins 7,01% à 1 260 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 1 100 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 2,25% à 4 785 FCFA), ORAGROUP Togo (moins 2,17% à 2 250 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,02% à 5 105 FCFA).

Au niveau des activités du marché, la situation est contrastée. La valeur des transactions est ainsi en chute, passant de 857,094 millions de FCFA la veille à 463,127 millions de FCFA ce 14 juin 2023.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une hausse de 17,221 milliards, à 7273,596 milliards de FCFA contre 7256,375 milliards de FCFA le 13 juin 2023.

Celle du marché obligataire est, en revanche, en baisse de 11,228 milliards, s'établissant à 10 103,715 milliards de FCFA contre 10 114,943 milliards de FCFA la veille.

L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,24% à 195,51 points contre 195,05 points le 12 juin.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre aussi une hausse de 0,27% à 98,26 points contre 98,00 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré un repli de 0,19 à 102,01 points contre 102,20 points la veille.