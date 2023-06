Angola: L'ONU veut l'adoption d'un modèle centré sur l'être humain

Luanda — La coordinatrice résidente des Nations Unies, Zahira Virani, a appelé mercredi le pouvoir législatif à institutionnaliser un modèle de développement centré sur les personnes qui réponde aux besoins des citoyens, dans le cadre de l'agenda 2030.

Zahira Virani s'exprimait à l'ouverture de l'atelier sur la prospérité, le développement et la durabilité, dans le cadre de l'Agenda 2030 et de ses Objectifs de Développement Durable (ODD).

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015, fournit un plan commun pour la paix et la prospérité des personnes et de la planète.

Au centre se trouvent les 17 objectifs de développement durable (ODD), qui sont un appel urgent à l'action de tous les pays développés et en développement dans le cadre d'un partenariat mondial.

Selon la coordinatrice résidente des Nations Unies en Angola, l'agenda 2030 reconnaît le rôle essentiel des parlements nationaux à travers la promulgation de lois, ainsi que l'adoption de budgets et leur rôle dans la responsabilisation pour la mise en oeuvre effective des objectifs de développement durable (ODD).

A noté que les parlements peuvent soutenir et influencer plus efficacement la pleine réalisation des ODD, compte tenu de leurs interdépendances et orienter le travail législatif, afin de garantir des lois nécessaires, cohérentes et complémentaires pour réaliser le plan de développement national, ainsi que l'agenda 2030.

Elle a rappelé que lorsqu'en 2015 les pays membres des Nations Unies, dont l'Angola, ont approuvé le Programme de développement durable à l'horizon 2030, « ensemble, nous avons créé une proposition globale, avec un plan d'action centré sur 17 ODD, pour faire face aux défis mondiaux et nationaux et permettre des opportunités plus équitables et accessibles à tous ».

Elle a soutenu que c'est avec cette préoccupation que le Secrétaire général des Nations Unies a convoqué, pour septembre de cette année, le Sommet sur les ODD, sous la houlette de l'Assemblée générale de l'ONU, exhortant tous les pays à s'unir autour d'un plan de sauvetage pour les personnes et avec un engagement rationnel pour transformer les ODD.