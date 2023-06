Angola: L'UEA rend hommage à l'écrivain Viriato da Cruz

Luanda — L'écrivain et poète Viriato da Cruz a été honoré mercredi à Luanda par l'Union des écrivains angolais (UEA), pour sa contribution à l'affirmation de la littérature et de la culture nationales.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du 48e anniversaire de la fondation de l'UEA et du 50e anniversaire du décès physique de l'écrivain, qui a également servi à distinguer Viriato en tant que membre honoraire de l'institution à titre posthume.

A l'occasion, le président du Bureau de l'Assemblée de l'UEA, Lopito Feijó, a décerné une mention honorable à la fille du poète, Marília Viriato da Cruz.

Procédant à l'ouverture de l'acte, le secrétaire général de l'UEA, David Capelenguela, a déclaré que c'était le bon moment pour rendre hommage à cette icône du nationalisme angolais.

Pour le responsable, Viriato da Cruz était un homme engagé de corps et âme pour le pays, ayant toujours défendu et recherché en permanence le renouveau culturel et social du concept d'angolanité.

"Nous assistons en ce moment même à l'attribution du statut de membre honoraire de l'UEA à l'écrivain, poète et nationaliste angolais qui a grandement contribué et enrichi la culture", a-t-il souligné.

À son tour, le président du Bureau de l'Assemblée de l'UEA, Lopito Feijó, a considéré Viriato da Cruz comme l'une des plus grandes références de la poésie angolaise, qui ne sera jamais oublier.

"Ce nationaliste ne doit pas être oublié dans le contexte littéraire actuel, car il a réussi à se révéler comme un grand défenseur de la liberté nationale", a-t-il ajouté.

Sans préciser, il a également déclaré que la personne honorée avait un héritage qui devrait être valorisé et étudié par la population.

Marília Viriato da Cruz, fille du poète Viriato da Cruz, a remercié l'hommage, affirmant que son père était un patriote qui aimait profondément le pays.

Biographie

Viriato da Cruz est né à Kikuvo, Porto Amboim, en 1928. Il a terminé ses études secondaires à Luanda. Il était également politique. Il est décédé le 13 juin 1973 à Pékin, en République populaire de Chine.

En tant qu'écrivain, ses oeuvres se caractérisent par son attachement aux valeurs africaines, tant au niveau du thème que de la forme.

Sa production est répartie dans des publications périodiques et représentée dans plusieurs anthologies, dont l'une - "No Reino de Caliban" - rassemble son oeuvre poétique.

Il fut l'un des principaux mentors du Mouvement des Nouveaux Intellectuels d' Angola (1948) et de la revue Mensagem (1951-1952), en plus d'être membre fondateur et premier secrétaire général du MPLA, durant les premières années de la décennies 60.

En 1957, Viriato Clemente Francisco da Cruz quitte l'Angola pour Paris, en France, où il rejoint Mário Pinto de Andrade, avec qui il développe une intense activité politique et culturelle.

Ouvrages

En 1961, il publie les Colectânea Poemas, réalisés entre 1947 et 1950, par la Casa dos Estudantes do Império (Lisbonne - Portugal). Et en 1974, il sort Colecção Cadernos Capricórnio 25, à Lobito (Benguela).