Sénégal: FIFA - Fatma Samoura évoque la raison de son départ

Après sept bonnes années passées au Secrétariat de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura pense passer plus de temps auprès de sa famille.

En effet, l'instance faitière du football mondial (FIFA) a annoncé ce mercredi 14 juin 2023 le départ en cette fin d'année du Secrétaire Générale Fatma Samoura. Celle-ci a tenu à rendre hommage au président de l'instance, Gianni Infantino et a en même temps évoqué la raison de son départ.

« Rejoindre la FIFA a été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie », a souligné Fatma Samoura. « Je suis heureuse d'avoir dirigé une équipe aussi diverse. Je tiens tout d'abord à remercier Gianni Infantino de m'avoir offert cette incroyable opportunité. Il m'a accordé sa confiance et apporté un formidable soutien tout en faisant toujours preuve d'une grande compréhension.

C'est formidable d'avoir pu travailler aux côtés de quelqu'un qui a véritablement transformé la FIFA. Aujourd'hui, notre instance est mieux dirigée, plus ouverte, plus fiable et plus transparente. Je quitterai la FIFA avec une grande fierté et le sentiment du devoir accompli », a-t-elle ajouté.

« Je me réjouis de consacrer ces six prochains mois à la concrétisation des onze objectifs annoncés par le Président Infantino lors du Congrès de la FIFA tenu en mars dernier à Kigali. L'an prochain, j'aimerais passer plus de temps auprès de ma famille. Je suis tombée amoureuse du football à l'âge de huit ans et je suis honorée d'avoir pris part à cette aventure », a conclu la Sénégalaise.