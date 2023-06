Ile Maurice: Parlement - La Special Striking Team dans le viseur de l'opposition

La Special Striking Team (STT), dirigée par l'assistant surintendant de police Ashik Jagai, fera l'objet d'au moins quatre questions parlementaires mardi. Cependant, comme la Prime Minister's Question ne dure que 30 minutes et que le chef du gouvernement ne répond généralement qu'à une question pendant cette tranche, les interpellations concernant la SST devraient être en haut de la liste pour l'obtention des réponses.

Le leader du Rassemblement mauricien, Nando Bodha demandera au Premier ministre de préciser pour quelle raison cette équipe spéciale a été instituée et combien de policiers y sont affectés. Il veut aussi savoir s'ils touchent une allocation spéciale. Il a déposé une deuxième question sur cette même SST et celle-ci a trait à l'accident survenu à la rue Pasteur, le 3 juin.

Le député du Mouvement militant mauricien (MMM) Aadil Ameer Meea s'intéresse également à ce même incident impliquant des policiers de la STT. Il veut savoir si la police a initié une enquête. Pour sa part, le député du Parti travailliste (PTr), Farhad Aumeer, veut connaître le nombre de plaintes enregistrées contre cette unité de la police depuis sa mise en place.

Rajesh Bhagwan a réservé ses quatre questions à Pravind Jugnauth. L'une d'elles concerne la déposition de Simla Kistnen contre l'ancien ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, pour emploi fictif. Une autre est liée à la fusion entre Airports of Mauritius Ltd et Airport Terminal Operations Ltd et la nomination d'un nouveau Chief Executive Officer, qui est à la tête de cette nouvelle entité. Deven Nagalingum revient avec une question sur l'enquête de la police concernant Jean-Hubert Célerine.

Un autre sujet a retenu l'attention de l'opposition. Le député du Parti mauricien social-démocrate Khushal Lobine aura une question sur l'affaire impliquant Alphamix contre le conseil du district de Rivière-du-Rempart devant le Conseil privé du roi et il veut savoir ce que fera le ministère des Administrations régionales après le jugement. Toujours dans le cadre de cette affaire, le député du PTr Mahend Gungapersad veut savoir si le gouvernement a fait des arrangements pour payer la somme de Rs 437 millions.

De son côté, Reza Uteem a une question concernant le jugement en faveur de l'avocat Satyawan Trilochun. Celui-ci avait cherché réparation en cour après que son contrat comme président de la Financial Intelligence Unit avait été résilié. Le député rouge Fabrice David s'intéresse à l'achat des chariots porte-conteneurs dans le port en 2021. Au MMM, Joanna Bérenger posera une question sur l'importation et l'utilisation des pesticides depuis 2018. Le rouge Patrick Assirvaden aura une question sur les centrales thermiques utilisant le charbon, qui devraient être remplacées d'ici 2030.

Ce député du PTr a également une question sur le fications et l'expérience du directeur général de la New Social Living Development Ltd. Son collègue Osman Mahomed a deux questions sur cette compagnie. D'abord, ce dernier veut connaître le nombre d'employés, leurs responsabilités exactes et leurs salaires. L'autre question concerne le plan de recrutement en marge de la construction de 8 000 maisons. La députée mauve Karen Foo Kune posera une question sur le manque d'employés dans le secteur du tourisme.

Du côté du PTr, Stéphanie Anquetil a une question sur le sort de 15 employés d'Air Mauritius, qui n'arrivent pas à exercer depuis trois ans pour avoir refusé de faire leur vaccin contre le Covid-19. Du côté du PMSD, Richard Duval veut connaître le nombre de personnes décédées du Covid-19 depuis 2022. Sur le plan sportif, Franco Quirin du MMM s'intéresse à la participation de Maurice aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien et à ce qui se passe à la fédération mauricienne de judo.