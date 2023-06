Mali: Inauguration d'un nouveau bâtiment pour la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Youwarou - Renforcement de la sécurité et des équipements

Les gendarmes de la Brigade Territoriale de Youwarou, région de Mopti, ont désormais un bâtiment neuf qui leur permettra de travailler dans de meilleures conditions et d'améliorer ainsi l'efficacité de leur action dans la lutte contre l'insécurité dans la région. Ce projet, financé par la MINUSMA, a été inauguré le 9 juin 2023 en présence d'une importante délégation composée d'autorités administratives.

« Ce projet revêt une importance considérable. Il est le joyau de la Gendarmerie, qui a pour devise d'être une force humaine au service des populations. Une société sans la Gendarmerie est impensable. Cet appui permettra de fournir du matériel de qualité et de créer un environnement propice à un travail bien fait », a déclaré à cette occasion le Colonel Major Abass Dembélé, Gouverneur de la région de Mopti.

Porté par la Police des Nations unies (UNPOL), ce projet est le symbole de la qualité des relations entre la MINUSMA et la Gendarmerie nationale à Mopti (6ème région). C'est aussi un moyen pour la Mission onusienne de contribuer au maintien de l'ordre public, à la protection des biens et des personnes, ainsi qu'à la sécurisation des futures échéances électorales dans la commune de Youwarou.

Fatou Dieng Thiam, cheffe du bureau régional, a déclaré : « La 6ème région de Gendarmerie est l'un de nos partenaires clés dans la protection des civils. Ses unités mènent régulièrement des opérations conjointes de patrouille avec la composante police de Mopti. Dans le cadre de notre mandat de protection des civils et d'appui aux autorités de la Transition, la MINUSMA s'engage quotidiennement dans le renforcement du dispositif sécuritaire au centre du pays. Cela s'inscrit parfaitement dans notre plan d'action de la Stratégie de stabilisation des régions du centre pour la période 2022-2024 ».

La réhabilitation de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Youwarou est le sixième projet du genre en faveur de la Gendarmerie nationale. Elle s'ajoute à la construction et à l'équipement de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Somadougou, à la réalisation de six latrines pour la Compagnie du Groupe d'action rapide et d'intervention (GARSI), à la construction de deux forages pour les brigades territoriales de Koro et de Bankass, à la réhabilitation du bâtiment principal de la brigade territoriale de Gendarmerie de Hombori, ainsi qu'à la réhabilitation et à l'équipement des brigades territoriales de Boni et de Konna.

Promouvoir le droit à l'éducation

Après Youwarou, la clôture de l'école de Diafarabé, dans la même région, a été inaugurée. Ce projet, financé par le Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali grâce à une contribution du Danemark de plus de 31 millions de Francs CFA, permettra aux élèves d'étudier dans un cadre plus sécurisé.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans le mandat de la MINUSMA, notamment dans son volet dédié aux droits de l'homme. Le projet de clôture vise à promouvoir le droit à l'éducation des élèves de l'école de Diafarabé.