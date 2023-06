Afrique Australe: Rencontre Andry Rajoelina-Cyril Ramaphosa - Vers le renforcement de la lutte commune contre les trafics

Au beau fixe. Madagascar et l'Afrique du Sud entretiennent de bonnes relations sur le plan diplomatique. C'est l'image que veulent montrer les présidents Andry Rajoelina et Cyril Ramaphosa.

Les deux hommes se sont rencontrés hier à Genève en marge de la 111ème Conférence internationale du Travail qui se déroule actuellement au siège de l'Organisation Internationale du Travail. Pendant une entrevue qui a duré environ une demi-heure, le numéro un d'Iavoloha et son homologue sud-africain ont évoqué plusieurs points de la coopération.

En tant que deux pays voisins et historiquement liés, Madagascar et l'Afrique du Sud sont conscients de l'intérêt que porte le renforcement des liens d'amitié en vue de faire face aux risques et menaces de trafics de tout genre. Le président Andry Rajoelina a ainsi fait part du rôle clé qu'a joué la Grande Île dans l'histoire de l'Afrique du Sud, particulièrement durant la période sombre de l'apartheid. Cyril Ramaphosa, pour sa part, a souligné l'importance de la contribution de Madagascar dans la consolidation de la paix dans son pays.

Coopération judiciaire. L'affaire des 73,5kg d'or saisis par les autorités sud-africaines au mois de janvier 2021 n'a pas été particulièrement évoquée, du moins si l'on en croit les informations émanant de la Présidence de la République. Les deux présidents se sont cependant convenus sur l'importance de l'instauration d'une collaboration franche en vue de mener une lutte commune contre les trafics. Pour le moment, il n'existe aucune entraide ni coopération judiciaire entre les deux pays. Pendant cette rencontre, Andry Rajoelina et Cyril Ramaphosa ont évoqué l'éventualité d'une collaboration positive sur le plan judiciaire. Des efforts communs vont ainsi être fournis dans ce sens. Il convient toutefois de noter que pour l'heure, aucun détail relatif à ce projet de coopération judiciaire n'a été révélé.

Mutuellement avantageuse

En revanche, dans le domaine économique, les deux parties ont exprimé chacune leur volonté à avancer main dans la main pour renforcer et multiplier les domaines de coopération. Madagascar et l'Afrique du Sud envisagent d'instaurer des bases d'une collaboration mutuellement avantageuse. Dans le domaine maritime, partageant des frontières maritimes, Madagascar et l'Afrique du Sud, ont décidé de joindre leurs efforts pour la protection des ZEE (Zone Économique Exclusive) et des territoires maritimes partagés sur des thématiques couvrant la pêche illicite, la lutte contre toutes formes de trafics (dont l'or), la protection et la valorisation commune des ressources maritimes et naturelles. Dans cette perspective et en anticipation aux efforts communs dans l'économie bleue, les deux pays envisagent une collaboration au sein d'une école navale formant des experts pour les deux pays et plus largement, pour l'Océan Indien.

Visite officielle. De son côté, le président Cyril Ramaphosa a exprimé son souhait d'effectuer une visite officielle à Madagascar. Un souhait auquel le locataire d'Iavoloha a répondu favorablement. « Ce serait un rêve pour moi qui se réaliserait, et un grand pas pour l'Histoire de nos deux pays. Je suis votre allié dans les projets de développement de nos deux pays », a-t-il indiqué.