Madagascar: Baolai - Grande promotion durant ce mois de juin

Double événement en perspective pour ce mois de juin. La fête des pères pour dimanche, puis la fête nationale le lundi 26 juin. Une belle occasion pour les grandes enseignes de donner la chance aux consommateurs de se procurer plus facilement de leurs produits en guise de cadeaux.

À l'instar de Baolai qui continue sa campagne de promotion sur tous ses produits. « Les promotions se poursuivront jusqu'à la fin du mois de juin », précise Ren Yujie, le PDG de cette entreprise spécialisée dans les grandes marques chinoises de télévision de subwoofer et autres matériels électroménagers.

Nombreuses références

Une super promotion qui fera le bonheur des papas et de toute la famille quand on sait par exemple que l'on peut y trouver des télés écran plat de la marque Jeyoo à moins de 200 000 ariary. Des références pour tous en somme, puisque Baolai dispose également de nombreuses références de télévision Hisense, dont la qualité n'est plus à démontrer sur le plan mondial puisque la marque a toujours été le sponsor officiel de la coupe du monde de football.

Parmi les références Hisense proposées figurent notamment le classique 32 pouces dont les prix défient toute concurrence, mais aussi les Laser TV Hisense 100 pouces et 120 pouces. « Les clients auront l'embarras du choix avec nos nombreux nouveaux arrivages », précise le PDG de Baolai.

Merveille technologique

Baolai dispose d'une dizaine de magasins dans la capitale dont le grand showroom de l'Avenue de l'Indépendance. Des produits de bonne qualité dont le tout nouveau four à micro-ondes Hisense ou encore le lave-linge automatique de la même marque, une véritable merveille technologique dans le domaine y sont exposés. Ou encore les réfrigérateurs et congélateurs Hisense.

Par ailleurs, Baolai continue de proposer les panneaux solaires Baolilai ou SunPower, des marques que l'entreprise a développées depuis 10 ans et qui sont très prisées par les consommateurs. Ces derniers peuvent par ailleurs bénéficier de la grande qualité des convertisseurs, stabilisateurs et autres onduleurs qui, non seulement sécurisent les matériels électriques, mais constituent de véritables kits anti délestage en raison de leur grande autonomie. Notons que des cadeaux comme des fers à repasser sont prévus chez Baolai durant cette campagne de promotion qui mérite le détour.