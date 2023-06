Algérie: Installation du groupe parlementaire d'amitié 'Algérie-Venezuela'

CARACAS — Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Venezuela" a été installé, au siège de l'Assemblée nationale vénézuélienne, en marge des travaux de la 4e session de la Commission intergouvernementale algéro-vénézuélienne de coopération, tenue récemment dans la capitale vénézuélienne Caracas.

La cérémonie d'installation a été supervisée par l'ambassadeur algérien au Venezuela, Abdelkader Hadjazi et la vice-présidente de l'Assemblée nationale vénézuélienne, América Pérez, en présence du directeur de l'Amérique Latine et des Caraïbes au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ali Mguelatni, ainsi que le vice-ministre des Relations étrangères vénézuélien, Yuri Pimentel, et plusieurs députés vénézuéliens.

Pour sa part, América Pérez a mis en relief la "nécessité de rendre la diplomatie parlementaire plus efficace eu égard à son importance dans le renforcement des relations bilatérales distinguées qui relient les deux pays et les deux peuples amis, algérien et vénézuélien".