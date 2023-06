Madagascar: Jeux des îles - Handball - Les équipes nationales en regroupement

La Fédération malgache de handball a choisi d'entamer le regroupement de nos deux équipes nationales Akio à Vontovorona pour se mettre à niveau.

Sans attendre le regroupement officiel lancé par l'État, en vue de préparer nos athlètes qui défendront les couleurs malgaches à la XIe édition des JIOI de 2023, du 25 aout au 4 septembre, la Fédération malgache du handball a déjà pris l'initiative de faire un premier regroupement d'un mois, du 10 juin au 10 juillet, au complexe sportif de Vontovorona.

L'air joyeux, dans une bonne ambiance pleine de complicité, dans le beau cadre environnemental de Vontovorona, les porte-fanions de Madagascar en handball sont unanimes quant à leur objectif: se parer d'or. « Le seul problème sur lequel nous sommes unanimes à réclamer, c'est la qualité de l'eau que nous buvons. Nous souhaiterions que la Star nous fournisse de l'eau de qualité », confie un joueur qui veut garder l'anonymat.

Cinquante handballeurs dont la moitié sont des dames, ont laissé derrière eux leur train de vie quotidien (familles, enfants, maris, petits copains, boulot...) pour se focaliser sur l'objectif commun de tous les athlètes : obtenir de bons résultats à la maison et remporter les deux médailles d'or de la discipline comme objectif principal jusqu'à preuve du contraire. Depuis le mois de mars, Regina Clarisse Raheriarijaona, présidente de la Fédération malgache de handball (FMH), a fait l'une des priorités de sa fédération la préparation de deux équipes nationales Akio pour être prêtes au jour J.

Une expatriée en renfort

« Nous avons commencé le premier regroupement pour une durée d'un mois au complexe sportif de Vontovorona. Avec nos moyens du bord, nous ferons le maximum pour mettre à l'aise les athlètes dans de bonnes conditions possibles et j'espère qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes en retour », confie Clarisse Raherijaona. Les joueurs et joueuses se réveillent à 6h30, prennent le petit-déjeuner à 7 heures et débutent le premier entrainement à 8h15, les dames en premier suivi des hommes.

Après le premier entraînement c'est la pause-déjeuner. « Le niveau technique est fiable, mais nous nous efforçons toujours d'améliorer le niveau de chaque athlète. Nous sommes conscients que les joueurs, joueuses de La Réunion et de Mayotte sont forts en handball. Pour les hommes, nous faisons confiance aux joueurs locaux. Chez les dames, il y aura une expatriée en renfort en provenance de Mayotte durant les JIOI de 2023. », confie Tillo Andriamiharinosy entraîneur

Auguste Miharisoa, handballeur

« Rien n'est parfait dans la vie. Nous essaierons de nous adapter à la situation qui existe ici. Nous nous sommes déjà connus depuis longtemps entre joueurs et c'est l'une de nos forces. »

Rosella, handballeuse

« Nous sommes prêtes depuis longtemps, physiquement et surtout mentalement. En plus, nous jouons à domicile et nous comptons sur le soutien du public malgache. La préparation que nous avons commencée au mois de juin, s'intensifie ici à Vontovorona. Les entraîneurs ne cessent d'apporter des rectifications à nos jeux par leur expérience. L'esprit d'équipe nous anime malgré les petites querelles entre filles. »

Hanitriniala Jenny Raoelimalala, arrière-gauche:

«L'entrainement biquotidien se poursuit. Nous vivons dans une bonne entente entre filles. Nous essaierons de nous adapter à la réalité sur le terrain. Nous sommes en regroupement à Vontovorona pour nous écarter du traintrain de la vie quotidienne en quittant la famille, enfant, mari et petit copain. L'objectif est d'obtenir la médaille d'or du handball. »