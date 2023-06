Afrique: Eliminatoires CAN 2023 | L'équipe de Tunisie s'envole aujourd'hui pour Malabo - Rester sur son piédestal !

Certes, l'équipe de Tunisie a assuré sa qualification à la phase finale de la prochaine CAN depuis la journée précédente, il demeure néanmoins essentiel de préserver son leadership de le Groupe J, rien que pour ne pas régresser dans le prochain classement de la Fifa.

En sélection nationale, chaque match a son importance peu importe s'il est amical ou sans véritable enjeu sportif. Pour l'équipe de Tunisie qui s'envole aujourd'hui pour Malabo où elle sera l'hôte de la Guinée équatoriale après-demain en match comptant pour la 5e journée de la phase des groupes (éliminatoires de la CAN), ce déplacement d'apparence sans véritable enjeu sportif, les deux protagonistes ayant assuré leurs qualifications pour la phase finale de la prochaine CAN, acquiert malgré tout une certaine importance. C'est que la Fifa tient en compte dans son classement des résultats des matches disputés par les sélections nationales qu'il s'agisse d'une rencontre amicale ou d'un match officiel peu importe s'il est avec ou sans enjeu sportif.

En ce sens, nos internationaux ne comptent pas faire de la simple figuration après-demain à Malabo face à la Guinée équatoriale, ni à Annaba mardi prochain en amical contre l'Algérie : «La sélection nationale sera appelée lors des deux prochains matchs à confirmer sa bonne forme et ses bonnes prestations après la série de résultats positifs», a déclaré Montassar Talbi qui, interrogé sur son avenir, s'est dit rester concentré pour le moment sur mission en sélection : «Même si je suis approché par des clubs, je préfère me concentrer pour le moment sur ma mission en sélection, pour pouvoir demeurer compétitif.

Je veux terminer ma saison en beauté avec la même détermination avant de songer aux offres et à mon avenir», a-t-il dit avant de poursuivre : «J'ai fait une bonne saison à Lorient. J'ai joué tous les matches, les 36 du championnat et les 3 de la Coupe de France. Je suis content de ma saison en club durant laquelle j'étais compétitif. C'était, d'ailleurs, la raison essentielle pour laquelle j'ai intégré le FC Lorient. Je voulais être compétitif avant la Coupe du monde et m'améliorer aussi. J'ai fait une bonne progression cette saison. C'est une saison réussie, mais pas finie».

«Il y a de la place pour les nouveaux»

Pour Montassar Talbi, les nouveaux venus sont les bienvenus et en tant que joueur-cadre, il s'engage à les aider à bien s'intégrer : «Les nouveaux ont tous de grandes qualités et sont en mesure d'apporter une plus-value au jeu de la sélection. Il est de notre devoir, nous les anciens, de les aider à s'acclimater et à s'intégrer rapidement dans la vie du groupe. Moi aussi j'étais un nouveau il y a deux ou trois ans en arrière. La vie en groupe se passe dans une bonne ambition, ce qui devra aider les nouveaux à rentrer dans le moule rapidement».

Au grand complet depuis hier

Le staff technique national a pu compter, hier, sur un effectif au grand complet. Le dernier arrivé n'a été autre que Mohamed Wael Derbali, qui a regagné hier le lieu de retraite de la sélection en remplacement de Firas Belarbi qui s'est blessé la veille.

Mohamed Wael Derbali, mais aussi Anis Ben Slimane et Issam Jebali qui se sont contentés la veille d'une séance de décrassage, ont donc complété le groupe hier en prenant part à la séance d'entraînement.

Ceci dit, les joueurs qui fouleront après-demain la pelouse du Stade de Malabo savent très bien ce qu'on attend d'eux. Certes, l'équipe de Tunisie a assuré sa qualification à la phase finale de la prochaine CAN depuis la journée précédente, il demeure néanmoins essentiel de préserver son leadership de son Groupe J, rien que pour ne pas régresser dans le prochain classement de la Fifa.

Ce sera aussi vrai mardi prochain contre l'Algérie, étant donné que les résultats des matches amicaux comptent aussi dans le classement de la Fifa. Aux anciens, comme aux nouveaux, de sortir le grand jeu et jouer le style propre à notre team national. Un style plaisant car technique et porté vers l'offensive.