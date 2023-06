Tunisie: Société « Ellouhoum » - Démarrage de la vente des moutons du sacrifice à partir du 17 juin courant

La Société « Ellouhoum » procédera, à partir du samedi 17 juin 2023 jusqu'au jour de la fête du sacrifice (28 juin 2023), à la vente des moutons de sacrifice dans son point de vente du producteur au consommateur installé dans la région d'El Ouerdia.

Dans une « déclaration à l'agence TAP, le PDG de la Société « Ellouhoum », Tarek Ben Jazia a fait savoir que près de 4 mille têtes de moutons provenant de Sidi Bouzid et soumis au contrôle vétérinaire continu, sont mises à la disposition des consommateurs.

Il a indiqué que ce nombre peut augmenter quand le besoin se fera sentir.

S'agissant des prix, Ben Jazia a indiqué qu'ils se situent entre 600 et 1 000 dinars, pour des poids oscillant entre 35 et 55 kg, en se basant sur un prix de vente de 18,500 dinars le kg vif.

D'après lui, la hausse des prix par rapport aux années précédentes à raison de 20 %, s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du coût des fourrages et leur rareté qui ont suscité une hausse du coût de production du kg de viande estimée à 15,200 dinars, sans omettre la dégradation du cheptel de l'ordre de 27 % par rapport à l'année dernière. Selon lui, le cheptel disponible ne dépasse pas 1,200 million de têtes, dont 600 mille têtes de moutons et 387 mille brebis.

Autres facteurs, il s'agit encore du surabattage des femelles qui eu un impact sur le nombre de moutons de sacrifice.

Il convient de rappeler qu'une réunion de travail, a été tenue la semaine dernière au cours de laquelle les intervenants dans ce domaine ont convenu d'adopter un prix référentiel de 17,800 dinars le kilo vif et d'ouvrir deux points de vente aux poids à Radès (gouvernorat de Ben Arous) et à Essaïda (gouvernorat de Manouba), et ce, pendant 10 jours avant l'Aïd.

Sur un autre plan, Ben Jazia a fait observer que la Société « Ellouhoum », en tant qu'établissement public placé sous la tutelle du ministère du Commerce et du Développement des Exportations, suit de près les évolutions du marché international soit pour les viandes rouges ou pour les bétails, afin de procéder à une opération d'importation régulatrice et par couvrir le manque et la pression sur les prix.

Les prix sur le marché international sont revus à la hausse, notamment à cause du taux de change du dinar tunisien et la baisse de l'offre causée par l'affluence des pays arabes sur l'importation des moutons au cours de cette période.

Par ailleurs, le responsable a fait savoir que le marché de bétail relevant de la Société « Ellouhoum » ouvrira ses portes demain vendredi 16 juin 2023.

Ce marché est considéré comme étant l'un des grands espaces de vente dans le pays, en ce sens qu'il expose plus de 6 000 moutons de sacrifice de toutes les races et de tous les poids.

Le responsable a, par ailleurs, indiqué que la Société » Ellouhoum » fournira la viande ovine locale dans son point de vente à El Ouerdia et dans le marché central de la Capitale à des prix ne dépassant pas les 31 dinars /kg.