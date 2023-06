Congo-Brazzaville: Devoir mémoriel - Colloque international sur le traité historique signé entre Makoko et Pierre Savorgnan de Brazza

L'organisation caritative des Tékés de France, réunie au sein du Collectif des amis du royaume Téké (CART), organise un colloque sur le thème d'actualité mémorielle " Colloque sur les traités : Pierre Savorgnan de Brazza explorateur agissant pour la France et Ilo, roi des Téké (Batéké)" .

L'événement se déroulera le 24 juin à la paroisse Église Saint-Hippolyte de l'avenue de Choisy, à Paris treizième. Les spécialistes et membres du CART débattront autour des ateliers portant sur "Le traitement politique et juridique des traités Makoko après l'indépendance du Congo" ; "Comment définit-on aujourd'hui la valeur patrimoniale des édifices coloniaux bâtis sur les terres Téké" ; "Histoire et civilisation Téké" ; "Unité et éclatement d'un peuple".

Ce collectif, présidé par Dr Hervé Ntsourankoua, avec pour vice-président Grégoire Gayino, a été créé par la diaspora Téké en Europe. De par ses statuts, c'est une association apolitique, d'intérêt public en vue de la revalorisation du patrimoine royal de Mbé et de la modernisation de l'Institution monarchique dont l'histoire, bien qu'ancienne, ne sera connue qu'à la fin du XIXe siècle avec les voyages de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza.

Cet explorateur, le 10 septembre 1880, agissant pour le compte de la France, avait conclu à Mbé avec Illo, souverain des Téké, un traité nommé le « Traité Brazza- Makoko » au terme duquel Ounko Illo plaça son royaume sous la protection de la France et autorisa ce pays à bâtir des villages de Blancs sur ses terres.

Le 3 octobre 1880, le premier village fut fondé sur la rive droite du Stanley-Pool. En 1881, la station de Ncouna fut baptisée Brazzaville, du nom de l'explorateur.

Quelques dates essentielles qui permettront aux intervenants et aux participants de concilier les récits et faits de l'époque de l'histoire en commun entre le Congo et la France et d'en effectuer une restitution des travaux de ce colloque.