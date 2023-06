Tunisie: Chine - Le potentiel d'échange inexploité estimé à plus de 600 millions de dinars (MD)

TUNIS — Le potentiel d'échange et les perspectives de partenariat entre la Tunisie et la Chine montrent une possibilité de réaliser des exportations tunisiennes additionnelles estimées à plus de 200 millions de dollars (600MD), soit 4 fois plus la valeur des exportations actuelles, a indiqué Riadh Attia, directeur adjoint à la direction de la promotion des exportations au CEPEX.

En 2022, la balance commerciale de la Tunisie avec la Chine est déficitaire de 8532,4 millions de dinars (MD). Les exportations tunisiennes sont évaluées à 133 MD contre des importations de 8665 MD, a précisé Attia, qui intervenait, jeudi, à la rencontre économique et commerciale entre la Chine et la Tunisie, organisée par la CONECT (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie)..

En 2022, les exportations tunisiennes ont accusé une baisse à cause du recul des exportations de l'huile d'olive de 90%, suite à une nouvelle réglementation chinoise concernnat le secteur agroalimentaire, à laquelle les entreprises tunisiennes se préparent et oeuvrent à s'y adapter, a-t-il ajouté

Selon Attia, il y a plusieurs produits à potentiel d'exportation vers la Chine, tels que les produits de la mer et les conducteurs électriques. A cet égard, le responsable a fait remarquer que la Tunisie n'exploite que seulement 3% des exportations de l'huile d'olive par rapport au potentiel qu'offre le marché chinois pour ce produit phare de la Tunisie.

Pour développer le partenariat et la complémentarité entre la Tunisie et la Chine, Attia recommande un surcroit d'efforts pour promouvoir dvantage de l'investissement et du co-investissement en Tunisie, l'encouragement de la co-production et de la sous-traitance industrielle en Tunisie, et l'accès des entreprises chinoises aux marchés avec lesquels la Tunisie est liée par des accords de libre-échange comme les pays du marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) ( près de 600 millions de consommateurs ) .

De son côté, Salma Elloumi, première vice-présidente de CONECT International a souligné que des efforts supplémentaires sont certainement nécessaires pour accroitre et diversifier les relations commerciales et d'investissement entre la Tunisie et la Chine. "Ceci est possible avec le potentiel qui existe dans les domaines de la technologie verte, des énergies renouvelables, de la santé, des produits pharmaceutiques, de la construction et du développement des infrastructures, de l'innovation numérique, et du tourisme", a-t-elle dit.

A cet égard, Elloumi a mis l'accent sur les opportunités intéressantes de coopération avec la Chine, notamment, dans des domaines ou ce pays a une expertise reconnue, tels que la science, les services et les industries et technologies.

"Nous sommes convaincus que la coopération dans ces secteurs peut émerger comme un des piliers importants de notre partenariat. Nous devrons explorer les possibilités d'accroitre les échanges professionnels entre les entreprises tunisiennes et chinoises", a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, Jalel Tebib, directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA) a souligné qu'avec seulement 19 entreprises à participation chinoises sur un total de 3700 entreprises étrangères implantées en Tunisie, le partenariat sino-tunisien reste en deça des espoirs escomptés. "Ce nombre important d'entreprises étrangère reflète pourtant l'ouverture de la Tunisie sur son environnement extérieur", a-t-il commenté.

L'investissement chinois en Tunisie s'élève à 50 millions de dinars (MD), une valeur qualifiée de faible par rapport à des échanges commerciaux sino -tunisiens qui dégagent un déficit de la Tunisie de 8532,4 MD.

La rencontre économique et commerciale tuniso-chinoise est organisée par la CONECT en prévision d'une mission économique comptant 20 entreprises tunisiennes en Chine pour participer à la 3ème Exposition économique et commerciale sino-africaine, qui se tiendra, du 29 juin au 2 juillet à Chngsha-Hunan.

Cet évènement est perçu comme le premier indicateur qui fixe « les huit principales mesures » de coopération sino-africaine, selon le secrétaire du comité municipal de Xiangtan , Liu Zhiren.

Il s'agit de la première plateforme de coopération économique et commerciale de la Chine avec l'Afrique. Au cours des deux précédentes sessions, l'exposition a attiré, 53 Etats africains, plus de 10 organisations internationales et des milliers de sociétés sino-africaines.

L'édition 2023, se focalisera sur la 8ème réunion ministérielle de la conférence de coopération sino-africaine, qui examinera la mise en oeuvre de 9 projets de la coopération sino-africaine.

Des forums de haut niveau et des rencontres de mise en relation sont prévus à cette occasion.

Du janvier jusqu'au avril 2023, le volume du commerce entre la Tunisie et la Chine a attient près de 763 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 12,5%.

La Chine est le 4ème partenaire commercial de la Tunisie et le 1er partenaire en Asie. En 2022, la Chine s'est placé en 2ème fournisseur de la Tunisie et en 4ème client en Asie.