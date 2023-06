Congo-Brazzaville: Ministère des Finances - Des réformes pour booster la bonne gouvernance

Le ministère de l'Economie et des Finances a ouvert récemment, à Kintélé, dans le département du Pool, une formation au profit de ses cadres en vue de les former sur la réforme de la gouvernance des finances publiques.

Près de quatre-vingt-dix cadres managériaux participent au séminaire de formation qui vise à renforcer les capacités conceptuelles des cadres et gestionnaires des administrations financières publiques. Pendant cinq jours, ils suivront des thématiques spécifiques portant essentiellement sur la gouvernance financière. Il s'agit, entre autres, du leadership et la conduite au changement ; de la gestion axée sur les résultats et le management de la performance ; de la présentation du cadrage macro-économique et de l'impératif de la performance.

Dans la faisabilité, cinq groupes de travail y sont installés pour débattre en ateliers des problématiques inhérentes à la meilleure gouvernance des finances au Congo, intitulées leadership et management ; ressources et trésorerie ; dépenses et dette; appui stratégique ainsi que contrôle et audit.

Ouvrant les travaux, le ministre de l'Economie et des Finances a fait savoir que quatre résultats sont attendus de cette formation, dont l'ambition est de muter vers une culture de la performance.

« J'attends de ces assises les résultats suivants : les leçons tirées des faiblesses des pratiques actuelles ; la meilleure compréhension et appropriation des outils du leadership, de la conduite du changement, de la gestion de la performance axée sur les résultats, du suivi-évaluation et du pilotage des réformes », a indiqué Jean-Baptiste Ondaye.

Pour renforcer la bonne gouvernance, le ministre de l'Economie et des Finances a émis le voeu de mettre en place un Centre de perfectionnement des compétences des cadres en vue de promouvoir la gestion axée sur les résultats.