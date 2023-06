Afrique: Banque - Le gouvernement congolais opposé à la vente de la filiale 'Société générale'

Le groupe français Société générale veut céder sa filiale congolaise au groupe Vista Bank, basé à Conakry, en République de Guinée. L'État congolais, co-actionnaire de la filiale, a qualifié l'opération de cession comme « nulle » d'effet et menace de saisir la justice.

L'accord de cession de la participation, signé le 7 juin dernier, entre les groupes Société générale et Vista Bank, a suscité l'ire du gouvernement de la République du Congo. En effet, dans un communiqué rendu public le 12 juin, le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, a fustigé la démarche unilatérale du groupe français, puisque cette opération de vente pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année.

Les autorités reprochent au groupe Société générale le non-respect de son engagement à ne pas céder les 93,5% de participation dans la filiale congolaise. « Le groupe Société générale ne peut donc signer aucun accord de cession de sa participation dans la Société générale Congo, sans avoir préalablement présenté à l'Etat actionnaire les éléments qui lui permettront d'user de son droit de préemption (identité du potentiel repreneur, prix et conditions envisagé), chose à laquelle le groupe s'était engagé à faire dans sa lettre adressée au ministre de l'Économie et des Finances, le 31 mai 2023 », souligne le communiqué.

Par ailleurs, l'État congolais accuse Société générale d'avoir violé son droit de préemption, conformément aux statuts en vigueur et à l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le droit de préemption permettra à l'État co-actionnaire de se porter acquéreur de préférence en cas de vente de la filiale Société générale.

Le groupe Société générale a également vendu sa filiale en Guinée équatoriale à Vista Bank, ainsi que ses filiales en Mauritanie et au Tchad à un autre groupe Coris Bank international. Les quatre accords prévoient la cession totale des parts de la banque française dans ses filiales locales africaines. Les deux acquéreurs, Vista et Coris, devraient donc reprendre la totalité des activités opérées par Société générale au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Tchad, ainsi que l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs au sein de ces filiales.

Pour sa part, le groupe Société générale estime que seuls les groupes Vista et Coris sont capables de poursuivre la stratégie de développement de ces filiales, au bénéfice des clients, partenaires, des collaborateurs et des économies locales. La réalisation de ces opérations est cependant soumise à l'approbation des instances de gouvernance des filiales, aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes.