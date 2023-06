Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Le Congo dans l'urgence

La victoire in extremis de la Gambie, le 14 juin, face au Soudan du Sud, met les Diables rouges en grand danger, les obligeant à remporter leur match du 18 juin face aux Aigles du Mali pour reprendre leur deuxième place du groupe et mieux se positionner dans la course à la qualification à la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Les règles de jeu ont été définies dès le départ : seuls les deux premiers de chaque groupe iront disputer la CAN en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Avec ou sans les Diables rouges ? Les premiers éléments de réponse, le 18 juin, au stade Alphonse-Massamba-Débat.

L'heure n'est plus aux calculs. Il faut à tout prix gagner pour ne pas se laisser distancer par la Gambie qui a fait une belle opération en dominant le Soudan du Sud (3-2). Elle revient à égalité du Mali (neuf points) et distance de trois longueurs le Congo, en attendant le résultat de ce dimanche. Le Soudan du Sud étant officiellement éliminé, la victoire tant souhaitée du Congo relancerait le suspense dans ce groupe. Ce qui rendra la fin des éliminatoires très attrayante. Car, au terme de la cinquième journée, le Mali, le Congo et la Gambie auront chacun neuf points et la sixième journée s'annoncerait décisive pour les trois prétendants. Un point pourrait suffire pour être sur les pelouses ivoiriennes.

L'enjeu du match contre le Mali est de taille. En pole position, les Aigles ont leur destin entre les mains. Car le partage des points, à défaut d'une victoire à Brazzaville, leur suffirait pour se qualifier à la phase finale de la CAN que le Congo n'a plus disputée depuis 2015, en Guinée équatoriale. Ce n'est pas le cas pour le Mali.

Les Diables rouges doivent se montrer à la hauteur pour faire oublier la dernière prestation à domicile qui avait laissé les traces. Contre toute attente, ils s'étaient inclinés face au Soudan du Sud, 1-2. Cette fois-ci, le niveau sera élevé et la marche pourrait être trop haute à franchir si les joueurs congolais ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Lors du match aller disputé le 4 juin 2022, à Bamako, les Congolais s'étaient lourdement inclinés 0-4.

Déjà, l'effectif des Diables rouges, loin d'être aussi rassurant qu'on aurait pu l'imaginer, paraît comme trop faible et trop juste. Ce qui pourrait avoir des répercussions sur le résultat du match comptant pour la cinquième journée. Mais, avec l'engagement et la détermination, tout espoir est permis. Notons que le 14 juin, l'Egypte a complété la liste des qualifiés en battant la Guinée à Marrakech, au Maroc, 2-1. Proche de la qualification, la Guinée va devoir patienter encore un peu. La Guinée-Bissau, quant à elle, a battu Sao Tomé-et-Principe, 1-0. Avec 10 points, cette sélection a désormais une longueur d'avance sur le Nigeria et obtiendra son ticket dès dimanche si les Super Eagles (9 points) l'emportent face à la Sierra Leone (5 points).